Slušaj vest

Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 41 teren (23 preko dana i 18 tokom noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 39 pregleda odraslih osoba (u toku dana 9, a preko noći 30 pregleda), kao i 19 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Na javnom mestu bilo je ukupno 9 intervencija.

- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa stomačnim problemima, sa stresnim reakcijama, sa povredama i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama, oboleli od karcinoma, dijabetičari i astmatičari - navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome su u prethodna 24 časa upućena 172 poziva telefonom.

Ne propustiteSrbijaVISOK PRITISAK, ASTMA I SRCE NAJVIŠE PRAVILI PROBLEME KRAGUJEVČANIMA: Za 24 sata primljeno 178 poziva
IMG_20231127_130309.jpg
SrbijaKRAGUJEVČANI USIJALI TELEFONE HITNE POMOĆI: Visok pritisak i astma i dalje prave probleme
Hitna pomoć
SrbijaVISOK PRITISAK I POVREDE NAJVIŠE MUČILI KRAGUJEVČANE: Hitna pomoć obavila 53 terena za 24 sata
IMG_20250509_220948 copy.jpg
SrbijaMNOGO POSLA ZA LEKARE HITNE U KRAGUJEVCU: Pomoć lekara pacijenti najviše tražili zbog pritiska i temperature
IMG_20250509_221224.jpg