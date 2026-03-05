Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 41 teren (23 preko dana i 18 tokom noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 39 pregleda odraslih osoba (u toku dana 9, a preko noći 30 pregleda), kao i 19 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Na javnom mestu bilo je ukupno 9 intervencija.

- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa stomačnim problemima, sa stresnim reakcijama, sa povredama i astmatičari. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama, oboleli od karcinoma, dijabetičari i astmatičari - navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome su u prethodna 24 časa upućena 172 poziva telefonom.