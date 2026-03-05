Slušaj vest

Pred odbornicima Skupština grada Čačka naći će se zvanična odluka da dva gradska parka dobiju imena po glumici Sonji Savić i Milici Rakić, nakon što je prethodno pribavljena saglasnost Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

- Prema usvojenoj odluci, park kod Železničke stanice, između ulica Jaše Prodanovića, Devet Jugovića i Bulevara vojvode Putnika, poznat kao Mali park ubuduće će nositi naziv Park Sonje Savić. Dok će park koji se nalazi kod Hitne pomoći, između ulica Kralja Petra Prvog, Veselina Milikića i Gradskog bedema (Veliki ili Gradski park), dobiti naziv Park Milice Rakić, potvrđeno je za RINU u Gradskoj upravi.

Predlog za imenovanje parkova utvrdila je Komisija za određivanje naziva ulica, a Skupština grada ga je usvojila na sednici održanoj 23. februara.