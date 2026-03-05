Slušaj vest

U Subotici je danas, u prisustvu gradonačelnika Stevana Bakića, ministra kulture Nikole Selakovića, predsednice Pokrajinske vlade Maje Gojković i brojnih zvanica predstavljeno javnosti rekonstruisano, adaptirano i dograđeno Narodno pozorište, jedan od najznačajnijih simbola kulturnog identiteta ovog grada. Nakon obilaska obnovljenog zdanja usledile su izjave za medije, dok će ovaj za Subotičane značajan dan biti zaokružen večerašnjom predstavom „Sabirni centar“ Dušana Kovačevića, u izvođenju gotovo celokupnog ansambla, kojom Narodno pozorište u Subotici – posle gotovo 19 godina od zatvaranja i rušenja – ponovo otvara vrata publici u novom prostoru, čime će simbolično biti okončan složen proces izgradnje i započeto novo umetničko poglavlje pozorišta.

Gradonačelnik Bakić je, tom prilikom, izjavio da su se u maju 2007. godine stekli uslovi za rušenje i uklanjanje delova zgrade Narodnog pozorišta, da danas otvaramo poglavlje na koje se čekalo gotovo 19 godina i da ovo mesto, na radost svih građana Subotice, ponovo postaje dom umetnosti, kulture i žive reči.

„Realizacija ovog projekta nije samo pitanje finansija ili završenog građevinskog objekta. Ovo je i snažna poruka da kultura nije margina društva, već njegov temelj, i da se veliki rezultati postižu kada je saradnja između svih nivoa vlasti na visokom nivou. I kako kaže naš predsednik Aleksandar Vučić: ’Kada smo jedinstveni i složni, možemo sve’. I ovo je pravi pokazatelj toga, a ja bih dodao – kada smo složni i jedinstveni, nebo nam je granica“, istakao je gradonačelnik Bakić.

Posebnu zahvalnost na ogromnoj podršci, razumevanju značaja ovog poduhvata i konkretnoj pomoći u njegovoj realizaciji izrazio je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, preminulom predsednikiu Skupštine APV Ištvanu Pastoru, Vladi Republike Srbije, Pokrajinskoj vladi i njihovim nadležnim institucijama, kao i menadžmentu, zaposlenima i glumcima Narodnog pozorišta koji, kako je rekao, u godinama kada su okolnosti bile sputavajuće svojom profesionalnošću i posvećenošću nisu dopustili da se žar stvaralaštva ugasi.

„Nastavili su da rade predano, stvaraju i osvajaju brojne nagrade i priznanja. Dok smo čekali da se zidine matične kuće ponovo uzdignu, scena ’Jadran’ postala je mnogo više od privremenog utočišta – ona je postala simbol nepokolebljive posvećenosti i trijumf umetničkog duha nad neadekvatnošću prostora. Nadamo se da će u novom prostoru njihovi dometi biti još veći, a uspesi još vidljiviji – na radost publike i na ponos našeg grada”, kazao je Bakić.

On je, takođe, izrazio zahvalnost i izvođaču radova, subotičkoj kompaniji „SMB gradnja“ i njenom vlasniku Predragu Petričeviću koja je, kako je rekao, uprkos svim izazovima koje rekonstrukcija starog jezgra donosi posao obavila profesionalno i kvalitetno, ostavljajući nam zdanje kojim ćemo se ponositi.

Narodno pozorište u Subotici se, pojasnio je, sastoji iz dve funkcionalne celine.

„Mi danas otvaramo funkcionalnu celinu 1, čija površina iznosi 13.747,88 kvadratnih metara. Vrednost dosadašnjih radova je nešto više od tri milijarde i 40 miliona dinara, bez PDV-a. Druga funkcionalna celina je koncertna dvorana, stara pozorišna sala, za koju je prvobitno potrebno izraditi nov predmer i predračun radova. Rekonstrukcija te celine neće ometati rad Narodnog pozoriša. Površina koncertne dvorane je 1214,20 kvadratnih metara, što znači da je ukupna površina Narodnog pozorišta 14.962 kvadratna metra“, naveo je gradonačelnik Bakić.

Uz konstataciju da ovaj objekat koji je predugo bio simbol čekanja od danas ponovo postaje simbol stvaranja, gradonačelnik Bakić je naglasio da današnji dan, 5. mart, za njega ima posebnu simboliku.

„Danas je rođendan našem predsedniku Aleksandru Vučiću. Želim mu mnogo zdravlja, uspeha i sreće i da nastavi da nas, kao i do sada, vodi putem mira i stabilnosti, jer bez mira i stabilnosti nećemo uspeti ništa da planiramo, uradimo i izgradimo“, zaključio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Predsednica Pokrajinske Vlade Maja Gojković je podvukla da činom otvaranja subotičkog Narodnog pozorišta posle dvadeset godina postajemo deo istorije i ukupnog pozorišnog i kulturnog života ove države.

„Današnji čin otvaranja i početka rada pozorišta je izuzetna privilegija. Ovo je pozorište koje smo uspeli da završimo zajedničkim snagama Vlade Republike Srbije, Ministarstva kulture, Grada Subotice i Autonomne pokrajine Vojvodine posle mnogobrojnih skoro dvadesetogodišnjih komplikacija i menjanja ovog projekta. Zajedno sa manadžmentom Narodnog pozorišta i njegovim upravnikom Milošem Nikolićem imamo veliku odgovornost da ovo pozorište zaživi punim plućima da imamo što više premijera i da se ostvari dobra saradnja sa pozorištima u Srbiji, kao i sa festivalima i da se na pravi način pozabavimo decentralizacijom kulture u našoj državi“, istakla je, između ostalog, Maja Gojković.

Ministar kulture Nikola Selaković je izrazio zadovoljstvo prisustvom u Subotici, u danu za koji, kako je rekao „nećemo preterati ako ga nazovemo istorijskim“, jer se u Narodno pozorište u Subotici vraćaju ljudi koji u njemu rade nakon skoro dve decenije.

„Vraćaju se ljudi koji rade u ovoj kući u svoje velelepno zdanje umiveno, osavremenjeno, uređeno i opremljeno iznad evropskih standarda, jer s punim ponosom možemo da kažemo da ovako nešto nema niko u našem regionu. Ovakvo pozorište danas nema ni Mađarska koja u kulturu ulaže neuporedivo više nego što to čini Srbija, nema ga ni Rumunija, ni susedna Hrvatska niti ijedna bivša jugoslovenska republika, nema ga ni Bugarska, Grčka, dakle u ovom delu Evrope ovo ima samo Subotica i samo Srbija“, naglasio je ministar Selaković.

On je ukazao na činjenicu da u ovom zdanju nijedna predstava nije odigrana od aprila 2007. godine kada je započeta rekonstrukcija i podsetio da je projekat tapkao u mestu sve do dolaska Aleksandra Vučića na čelo Vlade kada ovaj projekat dobija epitet projekta od nacionalnog značaja i od kada kreće nov, ozbiljniji pristup investitora u realizaciju ovog velikog projekta.

Ovom prilikom on se zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, predsednici Pokrajinske vlade Maji Gojkoviću i svima koji su dali ozbiljan doprinos da se otvori Narodno pozorište u Subotici. On se, takođe, zahvalio i pokojnom predsedniku Skupštine AP Vojvodine Ištvanu Pastoru, koji je, kako je rekao, često u razgovorima sa tadašnjim predsednikom Vlade Aleksandrom Vučićem, sadašnjim predsednikom Republike Srbije, ovaj projekat kvalifikovao kao projekat od nacionalnog interesa.

„Želim da se zahvalim i gradonačelniku Subotice Stevanu Bakiću koji je rekao da je najponosniji na dva projekta o kojima su Subotičani sanjali: jedan je otvaranje ovog pozorišta, a drugi brza pruga koja povezuje Suboticu sa Beogradom, a za nekoliko dana i sa Budimpeštom. Baš tom brzom prugom došao sam danas iz Beograda sa svojim saradnicima iz dva razloga, prvi je funkcionalan a drugi simboličan, jer svako ko iz Beograda bude želeo da vidi dobru predstavu moći će za sat i 19 minuta da vozom stigne u Suboticu. Ništa više nije tako daleko Srbija se razvija, napreduje, ne ulaže se samo u infrastrukturu, ulaže se i u kulturu, a dokaz je upravo ovaj veliki projekat, njegov završetak i početak rada već od večeras sa prvom predstavom“, istakao je Ministar Selaković.

Među brojnim zvanicama otvaranju Narodnog pozorišta u Subotici prisustvovaoli su i predsednik Saveza vojvođanskih Mađara, Balin Pastor, i predsednik Skupštine AP Vojvodine, Balint Juhas.