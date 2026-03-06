Slušaj vest

Zbog izvođenja radova na prevezivanju rekonstruisane vodovodne mreže u ulici Vojvode Putnika u Vinarcu na postojeću mrežu preko investicije koju realizuje grad Leskovac, doći do prekida u vodosnabdevanju u petak 6. marta i to u naseljima Vinarce i Donje Stopanje, saopštava Javno komunalno preduzeće Vodovod.

Prekid u vodosnabdevanju će biti u periodu od 9 do završetka radova, a najkasnije do 17 sati.

Iz ovog preduzeća obaveštavaju meštane, da će cisterna sa vodom biti na raspolaganj pozicionirana kod spomenika u naselju Vinarce.

“Unapred se zahvaljujemo potrošačima na strpljenju i razumevanju, zbog prekida u vodosnabdevanju na predmetnim lokacijama i apelujemo da unapred zahvate dovoljnu količinu vode za sanitarno-higijenske potrebe”, navode u saopštenju.