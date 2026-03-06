Slušaj vest

U domu porodice Moračić svaki novi dan počinje istom nadom da će njihova mala Miona napraviti makar i najmanji korak napred. Iako ima tek tri i po godine, hrabra devojčica već vodi veliku životnu borbu.

Miona Moračić od samog rođenja suočava se sa teškim posledicama CMV infekcije, virusa koji je ostavio trajne posledice po njeno zdravlje i razvoj. Zbog infekcije ima totalno obostrano oštećenje sluha, zbog čega joj je ugrađen kohlearni implant kako bi dobila šansu da čuje svet oko sebe. Međutim, to je samo jedan deo izazova sa kojima se svakodnevno suočava.

Miona, nažalost, još uvek ne hoda, ne govori i ne može samostalno da žvaće hranu. Zbog svega toga potrebna joj je stalna, dugotrajna i intenzivna stručna pomoć kako bi imala priliku da napreduje i razvija se.

Njena majka kaže da je borba počela gotovo odmah nakon rođenja. Terapije su započeli već kada je Miona imala svega sedam meseci, a od tada su postale sastavni deo njihove svakodnevice.

U toj borbi porodica nikada nije izgubila veru. Kažu da je svaki mali napredak za njih ogroman razlog za radost. Pokret više, reakcija više, pogled koji pokazuje da razume za njih su to pobede koje daju snagu da nastave dalje.

Foto: Kurir

Ipak, put ka napretku je dug i zahteva mnogo više od snage i volje. Da bi Miona nastavila sa neophodnim terapijama, rehabilitacijama i pregledima u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama u Srbiji, ali i u inostranstvu, potrebna su značajna finansijska sredstva.

Troškovi lečenja, putovanja i stručnih tretmana daleko prevazilaze mogućnosti njene porodice, koja uprkos ogromnoj želji i trudu ne može sama da obezbedi sve što je potrebno.

Zbog toga su odlučili da se obrate ljudima dobrog srca i zamole za pomoć.

Apel upućuju svima koji su u mogućnosti da pomognu jer svaka donacija, bez obzira na iznos, znači korak bliže Mioninom napretku.

U svetu troipogodišnje devojčice, svaki novi pokret i svaki novi zvuk predstavljaju veliki uspeh. Upravo zato njena porodica veruje da uz podršku humanih ljudi Miona može dobiti priliku za kvalitetniji i samostalniji život šansu koju svako dete zaslužuje.

Izvor:Dnevnik.rs