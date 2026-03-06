Slušaj vest

U prethodna 24 sata ekipe hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 48 terena (29 u toku dana i 19 u noćnoj smeni).

U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 23 pregleda odraslih osoba (tokom dana 12, preko noći 11 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno 10 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa neurološkim problemima, osobe u alkoholisanom stanju, pacijenti sa povredama i astmatičari. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i u alkoholisanom stanju - kažu u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu. Toj službi hitne pomoći je upućeno 179 poziva telefonom u prethodna 24 časa.

