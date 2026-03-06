Slušaj vest

Na dan kada bi proslavio 36. rođendan, u centru njegovog Draginca u znak sećanja na Nikolu Krsmanovića, otkrivena je spomen-česma posvećena ovom mladom policajcu koji je pre dve godine ubijen na dužnosti. To je učinjeno u prisustvu njegovih roditelja, Ljiljane i Milenka, prijatelja, kolega iz policije, Žandarmerije, rukovodstva grada, predvođenog gradonačelnicom Draganom Lukić, rodbine i meštana.

Na spomen-česmi se nalazi Nikolina fotografija sa podacima o njemu kao i ploča sa natpisom ''U znak sećanja i zahvalnosti, spomen-česmu podižu Grad Loznica i meštani''. Kako je okupljenima kazao njegov rođak Vladan Krsmanović, spomen-česma urađena je da podseća na Nikolu, a ''na nama je da prenesemo našoj deci, a ona dalje koje je on bio''. On je podsetio da ovo nije više običan nego spomen-park i zamolio sve da ga održavaju, da bude čist i uredan, jer bi ''tako najviše voleo i Nikola''.

U ime grada obratio se zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović koji je rekao da je na današnji dan, 6. marta 1990. Nikola rođen, a ''bezumnom rukom zločinca njegov život prerano je prekinut 18. jula 2024.''.

- Nikola nije bio samo policijski službenik, bio je i sin, brat, prijatelj, komšija, drug. Bio je skroman, hrabar, pošten, neustrašiv, čestit, odvažan, i kao takvog ćemo ga večno pamtiti. Imao sam čast i privilegiju da kraći vremenski period sa Nikolom radim na bezednosnim poslovima. Nosio je policijsku uniformu časno i na najbolji mogući način obavljao poverene zadatke, bio je istinski primer čoveka koji je poštovao zakletvu datu otadžbini. Danas je otkrivena spomen-česma kao znak trajnog sećanja i zahvalnosti za sve ono što je učinio, koja neće biti samo mesto gde će se putnici namernici okrepiti, već i simbol istinske borbe, istinski putokaz svima nama – kazao je Gavrilović i porodici Krsmanović poručio da nikada neće ostati sami u svojoj tuzi i bolu, da Grad Loznica poštuje Nikolin lik i delo kao i svi njegovi prijatelji.

Pre nego što su Nikolini roditelji otkrili spomen-česmu na lokalnom groblju su zajedno sa prijateljima, njegovim kolegama i meštanima i ostalima, obeležili rođendan prerano izgubljenog sina.

Podsetimo, Nikola je ubijen na dužnosti, a na njega je pucao Faton Hajrizi (38) koga je, na padinama Gučeva policija kasnije eliminisala.