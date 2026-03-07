- Na štandovima izlaže više od 50 izlagača, uglavnom žena sa našeg prostora i ovo je još jedna prilika da Loznica pokaže da su žene ovog grada jako bitne, kao i da im na ovaj način pružamo samo mali deo podrške da kroz svoje ručne radove i proizvode upotpune radno vreme i ostvare, ili dodatne, ili osnovne prihode za život. Organizovali smo i radionicu pustovanja što je prilika da naše sugrađanke vide kako vredne ruke žena, koje su svoje radove plasirale i van granica Srbije, mogu doprineti ostvarivanju dodatnih prihoda, a istovremeno one zahvaljujući tome dosta putuju, druže se i to je prilika i da nauče nešto novo. Nadam se da će sve naše dame uživati u ovom prazniku i poruka je da ovo nije samo jedan dan koji je posvećen ženama, jer mislim da je grad Loznica vodi računa o sugrađankama svakoga dana – kazala je ona.