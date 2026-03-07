TRI DANA ZA NALAŽENJE POKLONA Zavirite u osmomartovski bazar u Loznici (FOTO)
LOZNICA – Trodnevni Osmomartovski bazar koji priređuje Turistička organizacija grada Loznice (TOGL) počeo je danas u okviru manifestacije ''Svet žena – Emilija Popović'', na šetalištu ispred Vukovog doma kulture, uoči predstojećeg Dana žena. Ponuda je kao i uvek raznovrsna, a prema rečima Aleksandre Savić, direktorice TOGL, bazar je idealno mesto za nalaženje odgovarajućeg poklona za majke, bake, sestre, devojke, kako bi za predstojeći praznik bile obradovane.
- Na štandovima izlaže više od 50 izlagača, uglavnom žena sa našeg prostora i ovo je još jedna prilika da Loznica pokaže da su žene ovog grada jako bitne, kao i da im na ovaj način pružamo samo mali deo podrške da kroz svoje ručne radove i proizvode upotpune radno vreme i ostvare, ili dodatne, ili osnovne prihode za život. Organizovali smo i radionicu pustovanja što je prilika da naše sugrađanke vide kako vredne ruke žena, koje su svoje radove plasirale i van granica Srbije, mogu doprineti ostvarivanju dodatnih prihoda, a istovremeno one zahvaljujući tome dosta putuju, druže se i to je prilika i da nauče nešto novo. Nadam se da će sve naše dame uživati u ovom prazniku i poruka je da ovo nije samo jedan dan koji je posvećen ženama, jer mislim da je grad Loznica vodi računa o sugrađankama svakoga dana – kazala je ona.
Na štandovima je bogata ponuda ručnih radova, domaćih proizvoda i prikladnih poklona za 8. mart. Izloženi su različiti cvetni aranžmani, buketi, cveće u saksijama, ručni radovi, vunene čarape, med i ostali pčelinji proizvodi, ručno rađene igračke, unikatni nakit, raznovrsne dekoracije, slike od latica cveća, kutije za nakit, domaći suhomesnati proizvodi.
Bazar je otvoren od deset ujutru do šest sati predveče, a kako je prokomentarisao jedan muškarac ovo je baš dobro jer ''nema šanse da zaboraviš da stiže 8. mart''. Vreme je na otvaranju pravo prolećno, a takvo se očekuje i tokom vikenda tako da se sve ''namestilo'' da jači pol izbegne zamku iako je Dan žena u nedelju, kada mnoge trgovine ne rade i malo je prostora za ''vađenje''. Zato je tu bazar.