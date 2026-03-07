Slušaj vest

U porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac tokom poslednja 24 časa rođeno je ukupno osam beba.

- Na svet je došlo šest dečaka i dve devojčice, koji su svojim dolaskom obradovali roditelje i medicinsko osoblje ove zdravstvene ustanove - kazali su u UKC Kragujevac.

Rođenje novih mališana uvek donosi posebnu radost i predstavlja najlepše vesti za porodice koje su dobile prinove.

U porodilištu UKC Kragujevac ističu da su i majke i bebe dobro, a stručni tim nastavlja da brine o njima tokom prvih dana nakon porođaja.

Kurir.rs/ RINA

Ne propustiteSrbijaIZ BUDŽETA GRADA ISPLAĆENO 2.150.000 ZA 43 PORODILJE Lepe vesti iz Leskovca, oglasili se iz lokalne samouprave: Sve će dobiti novac, bez obzira na radni status!
porodilje.jpg
SrbijaVIŠE BEBA I U FEBRUARU U Zdravstvenom centru u Loznici
LOZNICA - Da bude što više posla.JPG
BeogradOPŠTINA NOVI BEOGRAD DARIVALA 200 BEBA: Paketi dobrodošlice za još 200 novorođenčadi
Screenshot 2026-02-22 095023.jpg
DruštvoDa li bebe treba da nose brojanice? Odgovor dao teolog Đurđević, evo šta je poručio roditeljima
Svestenik beba brojanica.jpg