NAJLEPŠE VESTI: U UKC Kragujevac rođeno osam beba za samo 24 sata
U porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac tokom poslednja 24 časa rođeno je ukupno osam beba.
- Na svet je došlo šest dečaka i dve devojčice, koji su svojim dolaskom obradovali roditelje i medicinsko osoblje ove zdravstvene ustanove - kazali su u UKC Kragujevac.
Rođenje novih mališana uvek donosi posebnu radost i predstavlja najlepše vesti za porodice koje su dobile prinove.
U porodilištu UKC Kragujevac ističu da su i majke i bebe dobro, a stručni tim nastavlja da brine o njima tokom prvih dana nakon porođaja.
Kurir.rs/ RINA
