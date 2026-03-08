Slušaj vest

Reč je o jednom od najmodernijih saniteta u Srbiji, opremljenom kompletnom opremom za pružanje intenzivne medicinske pomoći na terenu.

Direktor Doma zdravlja dr Adil Elhag istakao je da novo vozilo predstavlja veliki iskorak za hitnu medicinsku službu.

– Ovo je najnovije sanitetsko vozilo koje smo dobili od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo. Po količini i kvalitetu opreme spada među najmodernije u Srbiji. U njemu se nalazi sve što je potrebno za intenzivno lečenje i pružanje životne potpore životno ugroženim pacijentima – rekao je dr Elhag.

U reanimobilu se nalaze mobilni aspirator, EKG aparat, respirator odnosno veštačka pluća, defibrilator, infuzione pumpe i kiseonička jedinica, ali i posebna komora za održavanje temperature infuzionih rastvora.

Posebnu pažnju privlači mobilni ultrazvučni aparat, koji omogućava lekarima da već na terenu obave osnovnu dijagnostiku i brže procene stanje pacijenta.

– Ultrazvuk se sastoji od mobilne sonde i tableta na kojem se prikazuje slika. On omogućava brzu dijagnostiku i bolju orijentaciju u hitnim situacijama – objasnio je dr Elhag.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović rekao je da se u gradu paralelno radi na nekoliko važnih projekata u zdravstvu.

– Pred nama su tri važna zadatka. Prvi je da u prvoj polovini aprila počne da funkcioniše zdravstveni centar. Druga stvar je magnetna rezonanca, za koju očekujemo dobre vesti u naredne dve do tri nedelje. Treći cilj je nova zgrada Hitne pomoći pored Opšte bolnice, kako bi sve zdravstvene službe bile na jednom mestu – rekao je Nedimović.