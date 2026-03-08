Slušaj vest

Prema rečima Tanje Glišić, načelnika gradskog Odeljenja za društvene delatnosti, dokumentom rađenim duže od godinu dana, definisano je šest prioritetnih ciljeva, u saradnji sa stručnjacima i institucijama koji se bave mladima, fokus grupama mladih i ljudima iz zdravstva i obrazovanja.

U poređenju sa strategijom iz 2008. situacija je drugačija, navodi Glišićeva, i ističe primer da je Loznica imala više od 15.000 nezaposlenih, od toga veliki broj mladih, dok je danas na evidenciji filijale NSZ koja pokriva Loznicu, Krupanj, Ljuboviju i Mali Zvornik manje od 900 mladih koji traže posao.

- Izazovi sa kojima se pre nismo suočavali su nove psihoaktivne supstance, pogotovo hemijske droge, sintetički opijati koji do sada nisu bili na našem tržištu. Zatim, nikotinska zavisnost od vejpova i snusa koja se među mladima prepoznaje kao zdrava alternativa, što nije, zatim poremećaj ishrane, pod velikim uticajem društvenih mreža socijalna anksioznost, pritisak savršenstva koji se tu nameće mladima, ali i digitalno nasilje koje je sve prisutnije. Nasilje se pre završavalo u školi, a sada traje 24 sata i mladi kažu da se sav život odvija u digitalnom svetu. To su veliki izazovi sa kojima se suočavaju, ne samo mladi već i njihovi roditelji i omladinski radnici, ljudi u zdravstvu, prosveti i socijalnoj zaštiti. Obradili smo više oblasti–obrazovanje, zapošljavanje, kultura, mobilnost-volonterizam i slobodno vreme, informisanje mladih i socijalna inkluzija – ističe Glišićeva.

Navodi i zloupotrebu lekova za potenciju koja dugoročno dovodi do potpune eraktivne disfunkcije kada to koriste mladi, jeftinih i lako dostupnih u apoteci. U strategiji je tema i partnersko nasilje u vezama mladih, kada se postavljaju stubovi budućih obrazaca ponašanja.

- Ciljna grupa su mladi od 15 do 30 godina, ali se starosna dob mladih, odnosno dece koja su u riziku spustila u osnovnu školu, ne na sedmi, osmi razred veći ranije kada je u pitanju upotreba psihoaktivnih supstanci, vejpova i sličnih sredstava koji su zamena za nikotin, ali i rizičnog seksualnog ponašanja. Moraćemo aktivnosti da spustimo na osnovnu školu jer i njih ove teme dotiču – rekla je ona.