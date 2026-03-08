Slušaj vest

Za deset dana uklonjeno je više od 750 kubnih metara komunalnog, građevinskog i kabastog otpada, saopšteno je iz gradske uprave.

LOZNICA - Bacju gde stignu.jpeg
Foto: Gradska uprava

U lozničkom selu Donji Dobrić sanirana je najveća divlja deponija sa oko 500 kubnih metara otpada, u susednom Gornjem Dobriću, uklonjeno je približno 200, a u Jadranskoj Lešnici oko 50 kubnih metara različitog otpada. Na uklanjanju divljih deponija bila su angažovana dva kamiona nosivosti po 15 tona, po jedan ULT i skip, kao i četiri do šest radnika. Trenutno se radi na još jednoj lokaciji u Jadranskoj Lešnici, u naselju Ciganska mala, gde se završetak čišćenja očekuje najkasnije do naredne subote. Povoljni vremenski uslovi omogućili su da svi planirani poslovi budu izvedeni na vreme i u predviđenim rokovima, a sve je obavljeno u skladu sa programom rada KJP ''Naš Dom'', navodi se u saopštenju.

LOZNICA - Mnogo posla.jpeg
Foto: Gradska uprava

Iz preduzeća apeluju na građane da komunalni i kabasti otpad odlažu na propisan način kako bi se sprečilo ponovno stvaranje divljih deponija i očuvala životna sredina. 

Ne propustiteSrbijaTRI DANA ZA NALAŽENJE POKLONA Zavirite u osmomartovski bazar u Loznici (FOTO)
LOZNICA - Na šetalištu.JPG
SrbijaDA SE NIKAD NE ZABORAVI! U Dragincu otkrivena spomen-česma hrabrom policajcu Nikoli Krsmanoviću - brutalno ga ubio Faton Hajrizi: "Putokaz svima nama" (FOTO)
LOZNICA - Česma u centru Draginca.JPG
SrbijaVIŠE BEBA I U FEBRUARU U Zdravstvenom centru u Loznici
LOZNICA - Da bude što više posla.JPG
SrbijaPET PRIORITETNIH OBLASTI Javna rasprava o LAP-u za socijalno uključivanje Roma i Romkinja
LOZNICA - Javna rasprava.JPG