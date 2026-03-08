U lozničkom selu Donji Dobrić sanirana je najveća divlja deponija sa oko 500 kubnih metara otpada, u susednom Gornjem Dobriću, uklonjeno je približno 200, a u Jadranskoj Lešnici oko 50 kubnih metara različitog otpada. Na uklanjanju divljih deponija bila su angažovana dva kamiona nosivosti po 15 tona, po jedan ULT i skip, kao i četiri do šest radnika. Trenutno se radi na još jednoj lokaciji u Jadranskoj Lešnici, u naselju Ciganska mala, gde se završetak čišćenja očekuje najkasnije do naredne subote. Povoljni vremenski uslovi omogućili su da svi planirani poslovi budu izvedeni na vreme i u predviđenim rokovima, a sve je obavljeno u skladu sa programom rada KJP ''Naš Dom'', navodi se u saopštenju.