Zbog snimanja igranog filma i TV serije 8.marta u Nišu biće potpuno obustavljen saobraćaj u Bulevaru Medijana, na delu od raskrsnice sa Vizantijskim bulevarom do raskrsnice sa Bulevarom Svetog cara Konstantina.

- U skladu sa navedenim privremeno se menja trasa linije broj 6 Železnička stanica - Duvanište - Skopska na polascima iz Skopske ulice ka Železničkoj stanici, tako da od raskrsnice ulica Bulevar Medijana - Vizantijski bulevar, vozila javnog prevoza saobraćaju Vizantijskim bulevarom do kružne raskrsnice sa ulicom Branka Miljkovića zatim Vizantijskim bulevarom u kontra smeru do raskrsnice sa ulicom Majakovskog i nadalje redovnom trasom ka okretnici "Duvanište" i Železničkoj stanici - saopšteno je iz JKP Direkcija za javni gradski prevoz Niš. Privremena izmena režima važi za dan 8.mart 2026. godine u periodu od 7 do 14 časova.