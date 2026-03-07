Slušaj vest

Samo sticajem okolnosti večeras je u Vlasotincu izbegnuta tragedija kada se tokom vožnje zapalio džip „Tojota RAV“, saznaje Jugmedia. Srećom, vozač je ostao – nepovređen.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 19.15 sati kod autobuske stanice, gde je vozač išao brzinom od oko 20 kilometara na sat.

„Odjednom je vatra buknula napred, kod motora, veoma snažno“, kaže očevidac. Prva je u pomoć pritrčala žena sa aparatom za gašenje požara, koja radi u prodavnici auto-delova.

„Jeste ona mnogo pomogla, ali da nisu stigli vatrogasci, automobil bi sav izgoreo“, rekao je.

Šteta je, kaže, velika – izgoreo je motor, oštećene su instalacije, farba i gume.

Vlasnik „Tojote“ je iz Kumareva kod Leskovca. Pre nekoliko dana, pričaju, bio je kod majstora da zameni jednu od sijalica. Džip kao gorivo koristi dizel.

Kurir.rs/Jugmedia

Ne propustiteHronikaSUDAR KOD TUNELA ŠARANI! Saobraćajna nesreća na auto-putu Miloš Veliki: Vozila se preusmeravaju na ovaj pravac! (FOTO)
IMG_20260304_202230.jpg
HronikaUZNEMIRUJUĆI VIDEO! "AUDI" IZGUBIO KONTROLU I POKOSIO KOLICA S BEBOM! Snimak stravične nesreće u Smederevu: Povređene dve žene, dete hitno prebačeno u bolnicu!
Screenshot 2026-03-07 174606.jpg
PlanetaKRVAVA POTERA NA ULICAMA DREZDENA: Mladići ukrali kombi, pa pijani i drogirani izazvali ČETIRI SUDARA! Ali to NIJE NAJGORE
Nemačka policija
BeogradDETALJI TEŠKE SAOBRAĆAJKE NA GAZELI: Najmanje jedna osoba povređena u sudaru 5 vozila, od siline udara jedno završilo u suprotnom smeru
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg