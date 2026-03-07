Slušaj vest

Samo sticajem okolnosti večeras je u Vlasotincu izbegnuta tragedija kada se tokom vožnje zapalio džip „Tojota RAV“, saznaje Jugmedia. Srećom, vozač je ostao – nepovređen.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 19.15 sati kod autobuske stanice, gde je vozač išao brzinom od oko 20 kilometara na sat.

„Odjednom je vatra buknula napred, kod motora, veoma snažno“, kaže očevidac. Prva je u pomoć pritrčala žena sa aparatom za gašenje požara, koja radi u prodavnici auto-delova.

„Jeste ona mnogo pomogla, ali da nisu stigli vatrogasci, automobil bi sav izgoreo“, rekao je.

Šteta je, kaže, velika – izgoreo je motor, oštećene su instalacije, farba i gume.