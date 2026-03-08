Slušaj vest

Dok se širom Srbije obeležava 8. mart – Međunarodni dan žena, zanimljiv pogled na mapu Sremske Mitrovice otkriva neobičan podatak: u gradu sa više od dve stotine ulica, tek nekoliko nosi ime žene.

Nazivi ulica najčešće su posvećeni istorijskim ličnostima, vojskovođama, piscima, političarima ili važnim događajima, a ženska imena pojavljuju se veoma retko.

Prema dostupnim spiskovima naziva ulica u gradu, među retkima koje nose ime žene nalaze se:

Ulica Desanke Maksimović, nazvana po jednoj od najpoznatijih srpskih pesnikinja

Ulica Milice Stojadinović Srpkinje, književnice iz 19. veka

Ulica Jovanke Gabošac, učesnice Narodnooslobodilačke borbe

Ulica Radojke Vitasović, narodne heroine

Ulica Draginje Nikšić, takođe učesnice antifašističkog pokreta

To znači da ženska imena čine tek mali deo naziva ulica u Sremskoj Mitrovici, dok je ogromna većina posvećena muškim istorijskim ličnostima.

Nazivi ulica često predstavljaju svojevrsnu mapu kolektivnog pamćenja jednog grada – oni pokazuju koje ličnosti i događaje društvo smatra važnim i kome se odaje trajno priznanje.

U mnogim gradovima širom sveta poslednjih godina pokrenute su inicijative da se poveća broj ulica koje nose imena žena, kako bi se vidljivije istakao njihov doprinos istoriji, kulturi, nauci i društvu.

U Sremskoj Mitrovici takvih naziva za sada ima veoma malo, pa ovaj podatak ponovo otvara pitanje koliko su žene vidljive u javnom prostoru grada, ne samo kroz svakodnevni život već i kroz nazive ulica kojima svakodnevno prolazimo.