Učenici Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ iz Aleksandrovca podelili su praznične čestitke pripadnicama lepšeg pola u centru Aleksandrovca.

Ovaj mali znak pažnje u susret Osmog marta, Međunarodnog dana žena, iznenadio je i obradovao Župljanke.

Osnovci su poklon izradili sa mnogo ljubavi, mašte i najlepših želja i uručili sugrađankama. Žene Aleksandrovca su bile oduševljene ovim potezom mališana, koji je originalan i jedinstven u ovom delu Srbije.

Osnovci iz Aleksandrovca delili praznične čestitke ženama u centru varošice  Foto: OŠ IVO LOLA RIBAR ALEKSANDROVAC

Dame su uzvratile širokim osmesima i izrazima zahvalnosti i svojim darodavcima poželele uspeh u školi i u životu uopšte.

