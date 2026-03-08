Učenici OŠ “Ivo Lola Ribar” iz Aleksandrovca u akciji povodom Osmog marta, Dana žena.
Srbija
IZNENAĐENJE ZA OSMI MART: Osnovci iz Aleksandrovca delili praznične čestitke ženama u centru varošice (FOTO)
Slušaj vest
Učenici Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ iz Aleksandrovca podelili su praznične čestitke pripadnicama lepšeg pola u centru Aleksandrovca.
Ovaj mali znak pažnje u susret Osmog marta, Međunarodnog dana žena, iznenadio je i obradovao Župljanke.
Osnovci su poklon izradili sa mnogo ljubavi, mašte i najlepših želja i uručili sugrađankama. Žene Aleksandrovca su bile oduševljene ovim potezom mališana, koji je originalan i jedinstven u ovom delu Srbije.
Osnovci iz Aleksandrovca delili praznične čestitke ženama u centru varošice Foto: OŠ IVO LOLA RIBAR ALEKSANDROVAC
Vidi galeriju
Dame su uzvratile širokim osmesima i izrazima zahvalnosti i svojim darodavcima poželele uspeh u školi i u životu uopšte.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši