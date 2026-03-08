Slušaj vest

Kada ima volje, želje i ideja godine nisu prepreka da čovek krene nekim novim putevima i otkrije sopstvene, decenijama skrivene talente.

Tako je Gordana Jovanović u osmoj deceniji sebe pronašla u slikarstvu, mada ona ne koristi boje, četkice, platna i kist, ona slika laticama osušenog cveća.

Na ovogodišnjem "Osmomartovskom bazaru"; na šetalištu je među pedesetak izlagača posebnu pažnju privukla ova Lozničanka svojim nesvakidašnjim slikama. Njena tehnika mnoge je iznenadila jer nisu imali pojma da može da se slika i osušenim laticama cveća.

Gordana je 42 godine vešto baratala makazama radeći kao muški frizer, a po odlasku upenziju odjednom je imala dosta slobodnog vremena. Uvek je volela ručni rad, plela je i heklala, a onda rešila da na svoj način počne da slika iako to nikada pre nije radila.

- Htela sam nekako da ispunim slobodno vreme i krenula da pravim slike od sušenog cveća. Najpre su to bili cvetni motivi, pa ptice, a onda mi je sin predložio da radim ikone i sve više me vuče da ih oslikavam. Ovo je moje prvo učešće na bazaru i veoma sam zadovoljna reakcijom sugrađana. U ovome što radim nalazim veliko ispunjenje i zadovoljstvo koje je još veće kada kada vidim da se i drugima

sviđaju moje slike – kaže ova sedamdeset devetogodišnjakinja dok jednom paru pokazuje sliku obojenu cvećem.

1/5 Vidi galeriju Gordana iz Loznice slika laticama Foto: T.Ilić

Za izradu jedne ikone potrebno joj je do pet dana uz svakodnevnih do šest sati rada. Kada radi ikone nacrta konture dok kod drugih motiva stvara onako kako je vodi trenutna inspiracija. Cveće nabavlja iz dve lozničke cvećare, onda ga presuje i potrebno je od deset do petnaest dana da se ono dobro osuši i bude spremno za upotrebu.

- Sve je ovde prirodno, vrsta cveća nije važna, koristim sve, jedino što se prilikom sušenja i presovanja mnogo promeni početna boja pa tek kada je cveće suvo vidim kako će mu izgledati latice i gde ih mogu koristiti. Ima puno seckanja osušenog cveća, onda lepljenja na hamer, a kada sve bude gotovo neke slike plastificiram, a druge uramim i zastaklim. Slike su trajne, nema nekog posebnog načina čuvanja i mogu da bude lep ukras u nečijoj kući, ili stanu. Uradila sam ih sigurno više od 200 i nastaviću time da se bavim jer uživam u slikanju cvećem – kaže dok pokazuje radove.

Slike su formata A3 i A4, počela je da ih radi pre tri godine, a poslednjih godinu i po intezivno. Volje i inspiracije ima, stiže i cvetno proleće pa će biti i dovoljno za nove Gordanine slike od latica. Kaže da nije sanjala da će se u ovim godinama baviti slikama od sušenog cveća i uživati u tome. A uživali su i posetioci bazara gledajući njenih ruku dela.