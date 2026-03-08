Slušaj vest

Nedostatak stabilnog snabdevanja strujom, loši seoski putevi i hronični problem sa vodom tokom letnjih meseci otežavaju život porodicama koje su odlučile da ostanu na svojim ognjištima. Meštani kažu da je najvažnije da selo dobije ono bez čega se danas ne može – pouzdanu struju, vodu i pristojan put.

Slobodan Popović, domaćin iz Milatovića, kaže da je za selo od velikog značaja to što su nadležni došli da čuju probleme ljudi.

"Saslušao nas je, svaka čast na tome"

- Moje domaćinstvo prvi put je ugostilo ministra u selu. Mnogo znači za meštane, za sve nas. Problem se ovako rešava iz prve ruke. Saslušao nas je, svaka čast na tome, lepo nas je saslušao sve. Najvažnije je da se urade put, voda za selo i struja, to je najvažnije na selu, rekao je Popović za RINU.

Posebno težak problem za meštane je voda. Tokom leta, već od maja, mnogi ostaju bez stabilnog snabdevanja, pa su prinuđeni da se snalaze sa bunarima i lokalnim vodovodima koje deli nekoliko domaćinstava.

Loša putna infrastruktura dodatno otežava svakodnevicu – odlazak do grada, prevoz poljoprivrednih proizvoda i normalno funkcionisanje sela.

Nakon razgovora sa meštanima, ministar za javna ulaganja Darko Glišić poručio je da su problemi jasno prepoznati i da će njihovo rešavanje početi u narednom periodu.

1/9 Vidi galeriju Darko Glišić s meštanima sela Milatovići Foto: RINA

Kako je istakao, jedan od problema – snabdevanje električnom energijom – trebalo bi uskoro da bude rešen.

- U toku su radovi na niskom i visokom naponu kako bi svi ljudi na teritoriji sela Milatovići imali nesmetano snabdevanje električnom energijom. Dobar deo posla je već urađen, a očekujemo da do kraja meseca radovi budu u potpunosti završeni, rekao je Glišić.

Kada je reč o putnoj infrastrukturi, prema njegovim rečima, za opštinu Lučani su odobrena dodatna sredstva, a deo novca biće usmeren upravo na put kroz selo Milatovići.

- Tih nekoliko kilometara puta kroz samo selo jeste problem, ali očekujemo da radovi počnu u narednim nedeljama, naveo je ministar.

Najveći i najsloženiji problem ostaje pitanje vodosnabdevanja

Prema Glišićevim rečima, razmatra se više mogućih rešenja, među kojima je i povezivanje sela na sistem vodosnabdevanja sa Rzava, ali će konačnu reč dati stručnjaci nakon procene kapaciteta.

- To je problem koji će zahtevati više vremena i mnogo sredstava, ali smo ga prepoznali i njime ćemo se ozbiljno baviti, rekao je ministar.

On je naglasio da je direktan razgovor sa ljudima najvažniji način da se problemi razumeju i reše.

- Kada dođete među ljude, pogledate se u oči i čujete šta ih muči, mnogo lakše dolazite do rešenja, poručio je Glišić.

Meštani Milatovića nadaju se da će najavljena ulaganja uskoro doneti konkretne promene, jer za ljude koji su ostali na selu, kažu, najvažnije je da imaju osnovne uslove za život i rad.