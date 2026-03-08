Slušaj vest

Kraj lepog osmomartovskog vikenda doneće pojačan saobraćaj na glavnim putnim pravcima i veći broj vozila na prilazima većim gradovima.

Zato, i pored dobrih uslova za vožnju, AMSS apeluje na vozače da voze oprezno i poštuju sva ograničenja i izmene u saobraćaju.

"AMSS svim damama čestita 8. mart - Međunarodni dan žena, uz želju za mnogo lepih putovanja i da na svoje odredište uvek stignu sigurno i bezbedno", navodi se u saopštenju.

