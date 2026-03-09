Slušaj vest

Multinacionalna opština Kovačica, poznata po bogatoj tradiciji i složnom životu različitih zajednica, bila je domaćin ministru za brigu o selu Milanu Krkobabiću.

Tokom posete razgovaralo se o razvoju sela i državnim programima koji podstiču ostanak mladih u ruralnim sredinama, među kojima je jedan od najznačajnijih program kupovine seoskih kuća sa okućnicom.

Tokom posete selima ove južnobanatske opštine razgovaralo se o razvoju sela i programima države koji podstiču ostanak mladih u ruralnim sredinama.

Ministar Krkobabić istakao je da je Kovačica primer sredine u kojoj različite zajednice žive u slozi i saradnji: „Ovo je multietnička sredina. Znači ovde žive u Kovačici i Mađari i Rumuni i Slovaci i Srbi. Ne postoje nikakvi problemi te vrste. To je osnovno. Postoji jedno saglasje, spremnost da se zajedno deluje. Sela su sređena, imaju sve one neophodne sadržaje koje jedno savremeno selo treba da ima.“

Poseta je počela u selu Uzdin gde je ministar razgovarao sa meštanima i predstavnicima lokalne samouprave o životu u selima ove opštine i projektima koji mogu dodatno unaprediti kvalitet života.

Predsednik opštine Kovačica Petar Višnjički zahvalio je Ministarstvu za brigu o selu na poseti i podršci, ističući da je važno što su predstavnici države imali priliku da u neposrednom razgovoru čuju potrebe građana i upoznaju se sa životom u ovoj sredini.

Tokom boravka u Uzdinu ministar je posetio i dobrovoljno vatrogasno društvo koje okuplja oko 150 članova. Ovo društvo ima važnu ulogu u bezbednosti sela, posebno tokom letnjih meseci i žetve kada je rizik od požara povećan.

Foto: Agromedia Youtube Printscreen

Kako su Roksanda i Saša sa dvoje dece započeli nov život na selu

Jedan od najvažnijih projekata Ministarstva za brigu o selu je program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Zahvaljujući ovom programu u opštini Kovačica do sada su kupljene 23 kuće, čime su mnoge napuštene kuće dobile nove stanovnike.

Svoj novi dom u Debeljači pronašla je i porodica Urošević/Miljković, koja je kroz ovaj program rešila stambeno pitanje i započela novi život na selu. Za njih, život na selu donosi mir, više prostora za decu i mogućnost da deo hrane proizvedu sami.

Korisnik ovog programa, Saša Miljković, izneo je svoje utiske: „Ne mogu tačno da vam opišem kako se osećam. Osećam se fenomenalno. Baš mi je drago što sam lično upoznao gospodina ministra. Ovo je bio spas za nas i uz naš trud biće mnogo lepše i nama i našoj deci.“

Roksanda Urošević je takođe podelila svoje utiske: „Mogu da kažem da je na selu mnogo bolje, mnogo što se tiče prvo dece i svega, mirnije i za vaspitanje i sve. Imamo nešto svoje, možemo da gajimo nešto svoje, da držimo nešto svoje, da deca ima svoj mir. Svima bih poručila koji bi hteli da dođu da se neće pokajati i da će biti fenomenalno, mnogo bolje nego u gradu.“

Veliko interesovanje za program seoskih kuća

Program kupovine seoskih kuća sa okućnicom jedan je od ključnih projekata Ministarstva za brigu o selu. Interesovanje mladih porodica za ovaj program je veliko, a u mnogim sredinama još uvek postoji značajan broj praznih kuća koje mogu dobiti nove stanare.

Ministar je naglasio da upravo ovakvi programi predstavljaju jednu od najvažnijih mera za revitalizaciju sela i podsticanje mladih da ostanu ili se vrate u ruralne krajeve.

„Glavni projekat ministarstva to su kuće na selu. U ovoj opštini imamo 23 kuće. Ja sam čuo i određene sugestije u vezi iznosa i načina ubuduće kako da to formulišemo. Postoji zainteresovanost ljudi, postoji pristojan broj praznih seoskih kuća koje čekaju nove stanare. Ali ono što me posebno raduje, postoje i ti mladi ljudi koji imaju želju da ovde ostanu, da žive, da rade,“ istakao je ministar.