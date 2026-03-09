Slušaj vest

Sve je više mališana u prigradskim naseljima i selima u okolini Čačka, stoga je potreba za povećanjem kapaciteta sve veća. Shodno tome, u toku je i adaptacija vrtića u Trnavi.

- Cilj nam je da do 1. septembra obezbedimo uslove za prijem novih 60 mališana, i na taj način ćemo povećati kapacitete PU “Radost“, ali i olakšati svakodnevnicu roditeljima koji žive u ovom delu Čačka, izjavio je pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić

Vrtić u Trnavi funkcioniše pod ingerencijom Predškolske ustanove “Radost“.

Kurir.rs/RINA

