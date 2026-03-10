Slušaj vest

Valjevo - Smeštene na 950 metara nadmorske visine na planini Maljen, Divčibare sa svim svojim prirodnim lepotama su jedna od najatraktivnijih turističkih tačaka na zapadu Srbije. Udaljene samo oko 100 kilometara od Beograda, još manje od drugih većih gradova poput Čačka, Užica, Valjeva... najčešći su izbor putnika namernika koji žele da pobegnu od gradske gužve.

- Uvek biram Divčibare, jer je ovda priroda netaknuta, a pogled fantastičan. Ne postoji uzalud verovanje da je ovde dolazio car Dušan i nagledao srpsku vojsku jer mu je sve bilo kao na dlanu. Zato se najviši vrh Divčibara koji se prostire na 1104 metara nadmorske visine. Ovde čovek da dođe da se nadiše i nagleda, pa da se vrati u grad spreman za sve stresove koji ga čekaju, rekao je Branko Lukić, turista iz Čačka.

Foto: RINA

Prirodne lepote i ogroman turistički potencijal meštani ovog kraja uveliko koriste. Potražnja za smeštajnim kapaciteta iz godine u godinu sve je veća, ali mnogi žele da investiraju na planinu Maljen i same Divčibare.

- Bavimo se turizmom duže od tri dcenije. Za sve ovo vreme dočekali smo i ispratili na hiljade gostiju, a mi smo srećni kad vidimo njih kako odlaze zadovoljni i uvek se vraćaju. Zbog same blizine najviše nam dolaze Beograđani, ali naravno tu ima i gostiju iz svih drugih gradova, ali i zemalja regiona, kaže meštanka Vera Kojić.

Foto: RINA

Divčibare se nalaze pod ingernecijom turističkih organizacija iz Valjeva i Kosjerića, a menadžemnt iz obe ove javne institucije saglasan je da je neophodno uložiti dosta novčanih sredstava u razvoj putne, ali i svake druge infrastrukture.

Foto: RINA

- Planirano je dosta toga da se uradi kada je u pitanju turistička ponuda Divčibara, jer ovaj predeo zaista ima šta da ponudi i to ne samo tokom određenog godišnjeg doba, već svih 365 dana u godini. Divčibare su idealne za najmlađe, za njihove prve korake na skijama i zimske radosti, za kampove tokom leta, ističu u Turističkoj organizaciji opštine Kosjerić.