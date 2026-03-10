LOZNICA - Medicinske sestre i zdravstveni tehničari Zdravstvenog centra (ZC) Loznica koji zbog prirode posla veliki broj sati provode na nogama ubuduće će to činiti u kvalitetnoj i udobnoj radnoj obući. Za to mogu zahvaliti Komori medicinskih sestara i tehničara Srbije koja je pokrenula akciju u okviru koje će svojim članovima pokloniti profesionalne klompe, namenjene svakodnevnom radu u zdravstvenim ustanovama.

Na nivou ogranka Užice, koji broji blizu 17.000 članova, za sada je već donirano oko 9.000 pari klompi, za državne i privatne ustanove, apotekarske i predškolske ustanove, kao i gerontološke centre. Za medicinske sestre i zdravstvene tehničare ZC Loznica doneto je 714 pari klompi, istakla je Olja Bogdanović, predsednica Izvršnog odbora ogranka Užice, navodi se u saopštenju ustanove koju je posetila. Pošto zdravstveni radnici provode mnogo vremena na nogama, kvalitetna i udobna radna obuća ima značajnu ulogu u očuvanju zdravlja i radne efikasnosti. Upravo zbog toga Komora je odlučila da obezbedi klompe koje su prilagođene uslovima rada u zdravstvenim ustanovama. Iz Komore medicinskih sestara zdravstvenih tehničara Srbije ističu da je cilj da se zdravstvenim radnicima pruži dodatna podrška i na simboličan način pokaže zahvalnost za njihov svakodnevni trud, odgovornost i posvećenost pacijentima o kojima svakodnevno brinu.