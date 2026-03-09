Slušaj vest

Požar je danas posle podne zahvatio jedan stari napušteni objekat u Kragujevcu u naselju Lekina Bara.

U Tankosićevoj ulici broj 32 izbio je požar u napuštenoj baraci koja je služila kao magacin, površine oko 150 kvadrata.

Komandno-operativni centar Uprave za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu je dojavu o požaru primio u 16:32 časova.

požar u Kragujevcu Foto: Dejan Đusić

Na lice mesta odmah su upućene vatrogasno-spasilačke ekipe.

U ovoj intervenciji je učestvovalo 12 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila. Požar je brzo lokalizovan, a zatim i potpuno ugašen.

Povređenih ni nastradalih nije bilo.