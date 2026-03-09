Požar u Kragujevcu zahvatio je napušteni objekat u naselju Lekina Bara, ali povređenih nije bilo. Vatrogasci brzo lokalizovali i ugasili vatru.
Srbija
IZBIO POŽAR U KRAGUJEVCU: Vatra progutala napušteni objekat, 12 vatrogasaca sa 4 vozila stiglo na lice mesta (FOTO)
Slušaj vest
Požar je danas posle podne zahvatio jedan stari napušteni objekat u Kragujevcu u naselju Lekina Bara.
U Tankosićevoj ulici broj 32 izbio je požar u napuštenoj baraci koja je služila kao magacin, površine oko 150 kvadrata.
Komandno-operativni centar Uprave za vanredne situacije MUP-a u Kragujevcu je dojavu o požaru primio u 16:32 časova.
požar u Kragujevcu Foto: Dejan Đusić
Na lice mesta odmah su upućene vatrogasno-spasilačke ekipe.
U ovoj intervenciji je učestvovalo 12 vatrogasaca sa četiri vatrogasna vozila. Požar je brzo lokalizovan, a zatim i potpuno ugašen.
Povređenih ni nastradalih nije bilo.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši