Roditelji iz Čačka mogu odahnuti! Adaptacija vrtića u Trnavi obezbediće mesta za još 60 mališana od septembra.
Srbija
DOBRA VEST ZA RODITELJE IZ ČAČKA! Adaptacija vrtića u Trnavi: Od septembra biće mesta za još 60 mališana
Slušaj vest
ČAČAK – Sve više mališana u prigradskim naseljima i selima u okolini Čačka, stoga je potreba za povećanjem kapaciteta sve veća. Shodno tome, u toku je i adaptacija vrtića u Trnavi.
- Cilj nam je da do 1. septembra obezbedimo uslove za prijem novih 60 mališana, i na taj način ćemo povećati kapacitete PU “Radost“, ali i olakšati svakodnevnicu roditeljima koji žive u ovom delu Čačkak, izjavio je pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić
Vrtić u Trnavi funkcioniše pod ingerencijom Predškolske ustanove “Radost“.
Kurir.rs/RINA
Reaguj
Komentariši