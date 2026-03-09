Slušaj vest

Ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija akademik Bela Balint posetio je Bor i tom prilikom u Gradskoj kući razgovarao sa predstavnicima lokalne samouprave i Regionalnog inovacionog startap centra.

Na sastanku je bilo reči o razvoju i jačanju postojećih inovacionih i istraživačkih kapaciteta, podršci stručnjacima i preduzetnicima, kao i o značaju regionalnih centara.

Ministar je podsetio na istorijski i privredni značaj Bora, istakavši njegov naročit doprinos naučno-istraživačkom sistemu Srbije.

- Ministarstvo ostaje posvećeno svim naučnim i inovacionim jedinicama grada Bora, uz napore da odgovori na sva njihova potencijalna pitanja i potrebe. On je istakao da mu je ovo druga poseta Boru u poslednjih šest meseci, te naglasio da je grad prepoznatljiv po potencijalu i raznovrsnosti aktivnosti bitnih za naučno-istraživački rad. Ukazao je i na značaj razvoja inovacionih i startap centara u manjim sredinama, istakavši da je važno da se znanje i tehnološki razvoj šire i van najvećih univerzitetskih gradova.

- Veći centri poput Beograda, Novog Sada, Niša, Čačka, a sada i Kragujevca, otvaraju ili već imaju naučno-tehnološke parkove ili industrijsko-tehnološke parkove. Ono što je bitno jeste da dođe do disperzije znanja, podataka i aktivnosti. Prema tome, i startap centri i neki regionalni, manji centri su od izuzetnog značaja kada gledamo njihovo ukupno, kumulativno dejstvo, a Bor je dobar primer takvog napretka - istakao je ministar Balint.

Posebni gost održanog sastanka bio je Luka Paunović, učenik sedmog razreda Osnovne škole "3. oktobar". Luka je u prethodnim razredima osvajao prva mesta na opštinskim takmičenjima iz matematike, fizike, ali i srpskog jezika. Ministar Balint je ovom prilikom razgovarao sa Lukom o njegovim afinititetima i interesovanjima, kao i budućnosti u naučnom radu. Kako je ministar tim povodom istakao, posebna vrednost Bora su mladi ljudi koji će u narednom periodu nositi razvoj nauke i novih tehnologija. „Bor ima izuzetnu omladinu koja će jednog dana preuzeti štafetu, jer pre ili kasnije to nam je cilj u ovoj trci za postizanje novih rezultata, i na polju biotehnologije, veštačke inteligencije, robotike i drugih oblasti. To treba da preuzmu i vode naši mladi stručnjaci, a mi polako da budemo mentori i pomagači“, poručio je on.

Kako je naglašeno, Grad Bor kontinuirano i efektivno radi na transformaciji sa ciljem stvaranja prosperitetnog centra za inovacije, podstičući ekonomsku diverzifikaciju i preduzetništvo. Kako je najavljeno iz Gradske uprave, u narednom periodu planirano je osnivanje startap centra u Boru, ali i ruralnih startap tačaka u Zlotu i Gornjanu, kako bi stanovnicima gradskih naselja bilo omogućeno priključivanje u startap sistem naše zemlje. Uz razvoj i jačanje istraživačkih i inovacionih kapaciteta i digitalizaciju,

Grad Bor se pozicionira kao sve važnija tačka u istraživačkoj infrastrukturi Srbije.

Uz ministra Balinta, u poseti Boru su ispred Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija bili i Sava Stambolić, v.d. šefa kabineta, Ana Marinković, v.d. pomoćnice ministra za inovacije, transfer tehnologije i tehnološki razvoj i Ivica Đalović, posebni savetnik ministra.