Lekari Zavoda za urgentnu medicinu su u ambulanti obavili 35 pregleda odraslih osoba (u toku dana 13, a u noćnim časovima 22 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 13.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa temperaturom, sa stresnim reakcijama i astmatičari. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari, kažu u Zavodu za urgentnu medicinu u Kragujevcu. Toj službi hitne pomoći je upućeno 187 poziva telefonom u prethodna 24 časa.