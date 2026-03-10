Srbija
STRES, PRITISAK, ASTMA: Usijali se telefoni hitne u Kragujevcu, za 24 sata više od 40 terenskih intervencija i 187 poziva
U prethodna 24 sata ekipe hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 41 teren (30 tokom dana i 11 preko noći).
Lekari Zavoda za urgentnu medicinu su u ambulanti obavili 35 pregleda odraslih osoba (u toku dana 13, a u noćnim časovima 22 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 13.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa temperaturom, sa stresnim reakcijama i astmatičari. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari, kažu u Zavodu za urgentnu medicinu u Kragujevcu. Toj službi hitne pomoći je upućeno 187 poziva telefonom u prethodna 24 časa.
