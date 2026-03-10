Slušaj vest

Lazar Nikolić, učenik drugog razreda iz Tovariševa, u svoju kolekciju upisao je još jednu pobedu i značajan uspeh koji je ostvario kada je osvojio prvu nagradu na 12. Međunarodnom takmičenju „Jovan Bandur“ u disciplini harmonika, u klasi nastavnice Kajke Ristić Horvat.

Reč je o međunarodnom muzičkom takmičenju koje okuplja mlade talentovane muzičare iz Srbije i inostranstva, a takmičari se nadmeću u više kategorija i disciplina pred stručnim žirijem sastavljenim od profesora i muzičkih pedagoga.

Izuzetan talenat i život mladog Lazara Nikolića je već sada ispunjena velikom ljubavlju prema muzici.

Harmoniku svira već pet godina i iza sebe ima mnogo uloženog rada, vežbanja i posvećenosti. Upravo ta predanost mu je donela i značajno priznanje na ovom međunarodnom takmičenju.

Kurir.rs/BAP vesti

