Slušaj vest

Lazar Nikolić, učenik drugog razreda iz Tovariševa, u svoju kolekciju upisao je još jednu pobedu i značajan uspeh koji je ostvario kada je osvojio prvu nagradu na 12. Međunarodnom takmičenju „Jovan Bandur“ u disciplini harmonika, u klasi nastavnice Kajke Ristić Horvat.

Reč je o međunarodnom muzičkom takmičenju koje okuplja mlade talentovane muzičare iz Srbije i inostranstva, a takmičari se nadmeću u više kategorija i disciplina pred stručnim žirijem sastavljenim od profesora i muzičkih pedagoga.

Izuzetan talenat i život mladog Lazara Nikolića je već sada ispunjena velikom ljubavlju prema muzici.