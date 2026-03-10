Slušaj vest

U Zooplanetu nemaju podatke o tome kako je dospeo u našu zemlju, a u prihvatilištu je od pre nekoliko meseci.

Vlasnik je kažu objasnio da zbog selidbe u inostranstvo ne može više da brine o njemu, pa je kengur svoj novi dom pronašao u utočištu za napuštene životinje.

„Lepo komunicira, uglavnom je aktivan prepodne i noću. Hrani se voćem i povrćem. Imamo i specijalne granule za valabije i torbare. Pored toga voli da gricka grančice vrbe i voća“, rekao je Dušan Stojanović iz Zooplanet-a u Nišu.

Vrsta kengura valabi živi u Australiji i Tanzaniji i uglavnom naseljava udaljene predele. Iako iz daleka kengur Dragan, kako je njegovo srpsko ime, uklopio se kažu bez problema.

Foto: RTS Printscreen

„Već se prilagodio, povremeno nam priđe da nam uzima hranu iz ruke, uklopio se lepo, uživa na suncu kada jelepo i toplo vreme i zimu je lepo prebrodio“, dodaje Stojanović.

Draganove prve komšije u prihvatilištu su alpake Đole i Olivera a tu su i srndaći, emu, i još oko dvesta drugih životinja. O njima brinu volonteri a sredstva se uglavnom prikupljaju iz donacija.

Foto: RTS Printscreen

„Nestašica vode prošle godine nam je dodatno otežala stvar, jer sve ove životinje piju veliku količinu vode, tokom dana, i moramo da im obezbedimo i da voda bude sveža i da imaju dovoljno zelenila, i trave i tako… Proleće ćemo iskoristiti za prikupljanje sredstava i za neke radove, da bismo mogli da preguramo što bolje, odnosno, da životinjama olakšamo taj period što više možemo“, izjavila je Jelena Cvetković iz Zooplanet-a u Nišu.

Prihvatilište je otvoreno za posetioce svakog vikenda, a najviše je dece. Niš i okolina nemaju zoo-vrt pa mnoga od njih upravo ovde nauče koliko je svet životinja bogat i kako ih treba negovati i voleti.