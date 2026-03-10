Slušaj vest

U Zooplanetu nemaju podatke o tome kako je dospeo u našu zemlju, a u prihvatilištu je od pre nekoliko meseci.

Vlasnik je kažu objasnio da zbog selidbe u inostranstvo ne može više da brine o njemu, pa je kengur svoj novi dom pronašao u utočištu za napuštene životinje.

„Lepo komunicira, uglavnom je aktivan prepodne i noću. Hrani se voćem i povrćem. Imamo i specijalne granule za valabije i torbare. Pored toga voli da gricka grančice vrbe i voća“, rekao je Dušan Stojanović iz Zooplanet-a u Nišu.

Vrsta kengura valabi živi u Australiji i Tanzaniji i uglavnom naseljava udaljene predele. Iako iz daleka kengur Dragan, kako je njegovo srpsko ime, uklopio se kažu bez problema.

Screenshot 2026-03-10 145053.png
Foto: RTS Printscreen

„Već se prilagodio, povremeno nam priđe da nam uzima hranu iz ruke, uklopio se lepo, uživa na suncu kada jelepo i toplo vreme i zimu je lepo prebrodio“, dodaje Stojanović.

Draganove prve komšije u prihvatilištu su alpake Đole i Olivera a tu su i srndaći, emu, i još oko dvesta drugih životinja. O njima brinu volonteri a sredstva se uglavnom prikupljaju iz donacija.

Screenshot 2026-03-10 145114.png
Foto: RTS Printscreen

„Nestašica vode prošle godine nam je dodatno otežala stvar, jer sve ove životinje piju veliku količinu vode, tokom dana, i moramo da im obezbedimo i da voda bude sveža i da imaju dovoljno zelenila, i trave i tako… Proleće ćemo iskoristiti za prikupljanje sredstava i za neke radove, da bismo mogli da preguramo što bolje, odnosno, da životinjama olakšamo taj period što više možemo“, izjavila je Jelena Cvetković iz Zooplanet-a u Nišu.

Prihvatilište je otvoreno za posetioce svakog vikenda, a najviše je dece. Niš i okolina nemaju zoo-vrt pa mnoga od njih upravo ovde nauče koliko je svet životinja bogat i kako ih treba negovati i voleti.

Kurir.rs/RTS

Ne propustiteBeograd"KAD JE MALA BELA PAHULJA IZVIRILA - SVI SMO BILI ŠOKIRANI!" Neočekivana prinova u Beo Zoo Vrtu: Armija ljudi se sada brine o njoj! (FOTO)
Screenshot 2025-09-03 193343.png
BeogradPOSTAO TATA, PA DOŽIVEO VELIKI STRES! Detalji bega kengura iz beogradskog Zoo vrta: Neverovatno šta je uspeo - polomio specijalno zaštitno staklo pa zbrisao
Screenshot 2025-03-10 192602.png
BeogradOGLASIO SE BEO ZOO VRT NAKON BEGA KENGURA Zatečeni čuvari i posetioci nisu mogli da veruju kako torbar skakuće! Evo šta su rekli o njegovom poduhvatu
tan202047-16222304-10.jpg
BeogradKENGUR RAZBIO STAKLO, PA SE DAO U BEG! Drama u beogradskom zoo vrtu: Radnici morali da ga vijaju po otvorenom prostoru, ali se nije dao!
BG zoo vrt dobio prinovu - kengura.jpg
Zanimljivosti"Ovo je odvratno" Ljudi konačno videli kako izgleda unutrašnjost kengurove torbe i pokajali se
Screenshot 2025-10-20 101229.jpg
PlanetaCEO INTERNET BRUJI O NEODOLJIVOM KENGURU KOM JE ZABRANJEN ULAZ U AVION Snimak preko noći postao viralan, ljudi nude da mu PLATE kartu: Evo o čemu je reč VIDEO
download (1).jpg