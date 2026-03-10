NIKO NE ZNA KAKO SE KENGUR DRAGAN OBREO U SRBIJI, ALI NIŠ JE SADA NJEGOV DOM! Uklopio se fino, prve komšije su mu alpake Đole i Olivera! (FOTO)
U Zooplanetu nemaju podatke o tome kako je dospeo u našu zemlju, a u prihvatilištu je od pre nekoliko meseci.
Vlasnik je kažu objasnio da zbog selidbe u inostranstvo ne može više da brine o njemu, pa je kengur svoj novi dom pronašao u utočištu za napuštene životinje.
„Lepo komunicira, uglavnom je aktivan prepodne i noću. Hrani se voćem i povrćem. Imamo i specijalne granule za valabije i torbare. Pored toga voli da gricka grančice vrbe i voća“, rekao je Dušan Stojanović iz Zooplanet-a u Nišu.
Vrsta kengura valabi živi u Australiji i Tanzaniji i uglavnom naseljava udaljene predele. Iako iz daleka kengur Dragan, kako je njegovo srpsko ime, uklopio se kažu bez problema.
„Već se prilagodio, povremeno nam priđe da nam uzima hranu iz ruke, uklopio se lepo, uživa na suncu kada jelepo i toplo vreme i zimu je lepo prebrodio“, dodaje Stojanović.
Draganove prve komšije u prihvatilištu su alpake Đole i Olivera a tu su i srndaći, emu, i još oko dvesta drugih životinja. O njima brinu volonteri a sredstva se uglavnom prikupljaju iz donacija.
„Nestašica vode prošle godine nam je dodatno otežala stvar, jer sve ove životinje piju veliku količinu vode, tokom dana, i moramo da im obezbedimo i da voda bude sveža i da imaju dovoljno zelenila, i trave i tako… Proleće ćemo iskoristiti za prikupljanje sredstava i za neke radove, da bismo mogli da preguramo što bolje, odnosno, da životinjama olakšamo taj period što više možemo“, izjavila je Jelena Cvetković iz Zooplanet-a u Nišu.
Prihvatilište je otvoreno za posetioce svakog vikenda, a najviše je dece. Niš i okolina nemaju zoo-vrt pa mnoga od njih upravo ovde nauče koliko je svet životinja bogat i kako ih treba negovati i voleti.
