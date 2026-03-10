Slušaj vest

Na teritoriji opštine Lučani u toku su obimni infrastrukturni radovi.

Od potpune zamene vodovodne mreže u varošici i planirane rekonstrukcije vodovoda u Guči, do nastavka izgradnje crkve u centru Lučana.

Radovi se izvode u kontinuitetu, a nadležni ističu da će njihova realizacija doneti dugoročne koristi stanovnicima ovog kraja.

