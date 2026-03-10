Srbija
Veliki infrastrukturni radovi u opštini Lučani: Obnova vodovoda i nastavak gradnje crkve, dugoročna korist za građane (VIDEO)
Slušaj vest
Na teritoriji opštine Lučani u toku su obimni infrastrukturni radovi.
Od potpune zamene vodovodne mreže u varošici i planirane rekonstrukcije vodovoda u Guči, do nastavka izgradnje crkve u centru Lučana.
Radovi se izvode u kontinuitetu, a nadležni ističu da će njihova realizacija doneti dugoročne koristi stanovnicima ovog kraja.
Kurir/Gordana Injac
Reaguj
Komentariši