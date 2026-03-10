Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov potpisala je danas u Kladovu važan ugovor o dodeli sredstava za projekat pojačanog održavanja lokalnog puta u Petrovom selu, koje se nalazi u zoni Nacionalnog parka Đerdap.

Ministarka je istakla da Kladovo predstavlja jednu od opština u Srbiji koje se mogu pohvaliti izuzetnim prirodnim bogatstvom, budući da se na njenoj teritoriji nalaze Nacionalni park Đerdap, Geopark Đerdap, kao i zaštićeno područje Spomenik prirode Blederija, poznato po bogatstvu geodiverziteta, vrela, vodopada i šumskih sistema.

„Na krajnjem istoku Srbije, u opštini Kladovo potpisala sam vrlo značajan ugovor za unapređenje i održavanje lokalnog puta u Petrovom selu koji se nalazi u zoni Nacionalnog parka Đerdap. Ovo je nastavak investiranja u održivi rast i razvoj ovog kraja Srbije jer se baš ovde nalazi jedno od najvrednijih prirodnih dobara, a to je Nacionalni park Đerdap i prvi geopark upisan na UNESKO listu u našoj zemlji. Ovaj put doneće konkretan boljitak građanima, pre svega za one koji se bave održivim turizmom, za poljoprivrednike, a meštani više ne moraju da brinu o bezbednosti i stanju ovog puta“, rekla je Pavkov.

Tokom posete Kladovu, ministarka je, zajedno sa direktorom JKP „Komunalac“ i kandidatom za budućeg predsednika opštine Kladovo Goranom Matovićem, obišla to preduzeće, kome je Ministarstvo dodelilo nove kontejnere.