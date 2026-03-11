Slušaj vest

Teretna vozila najviše čekaju na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Šid, četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, na izlazu iz Srbije zadržavanja za teretnjake ima i na Batrovcima i Sremskoj Rači, po tri sata, kao i na Kelebiji i Gradini, po sat vremena.

Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.

