CRVENI KRST VRANJA ORGANIZUJE AKCIJU DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI: Poziv svim građanima da pomognu i spasu živote
Crveni krst u Vranju organizuje novu akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak 12. marta, saopštili su iz ove humanitarne organizacije.
Akcija davanja krvi biće održana u Galeriji Narodnog univerziteta, u zgradi Odeljenja društvenih delatnosti Grada Vranja i Biblioteke „Bora
Stanković“, u vremenu od 10 do 14 sati.
Crveni krst Vranja poziva sve zdrave građane starosti do 65 godina i dobrovoljne davaoce krvi da se odazovu akciji 12. marta, imajući u vidu značaj dragocene tečnosti u medicini i spasavanju života.
Iz ove humanitarne organizacije upozoravaju da su rezerve krvi u zavodima i institutima za transfuziju uvek pri kraju i da su akcije dobrovoljnog davanja dragocene tečnosti najbolji način za povećanje rezervi.
