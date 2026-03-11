Slušaj vest

U utorak uveče došlo je do požara u mestu Kulpin, u opštini Bački Petrovac.

Vatra je buknula oko 20 časova u kući u Nušićevoj ulici.

Izogrela je kompletna krovna konstrukcija od oko 70 kvadrata.

Na licu mesta bili su pripadnici Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Bački Petrovac. U pomoć je stiglo i jedno vozilo iz Vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad.

Povređenih nema, materijalna šteta je velika.

