Srbija
POŽAR U KULPINU: Buknula vatra, izgorela kompletna krovna konstrukcija (VIDEO)
Slušaj vest
U utorak uveče došlo je do požara u mestu Kulpin, u opštini Bački Petrovac.
Vatra je buknula oko 20 časova u kući u Nušićevoj ulici.
Izogrela je kompletna krovna konstrukcija od oko 70 kvadrata.
Na licu mesta bili su pripadnici Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Bački Petrovac. U pomoć je stiglo i jedno vozilo iz Vatrogasno-spasilačkog bataljona Novi Sad.
Povređenih nema, materijalna šteta je velika.
Reaguj
Komentariši