U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 22 pregleda odraslih osoba (tokom dana 10, tokom noći 12 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 13.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa vrtoglavicom, sa povredama i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti oboleli od karcinoma, sa povredama i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome su upućena 182 poziva telefonom u prethodna 24 časa.