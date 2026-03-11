Srbija
VISOK PRITISAK, ASTMA, POVREDE: Za 24 sata Kragujevčani čak 183 puta pozvali Hitnu pomoć
Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 40 terena (23 tokom dana i 17 tokom noći).
U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavljena 22 pregleda odraslih osoba (tokom dana 10, tokom noći 12 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 13.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa vrtoglavicom, sa povredama i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti oboleli od karcinoma, sa povredama i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome su upućena 182 poziva telefonom u prethodna 24 časa.
