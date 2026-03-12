- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa nesvesticom i astmatičari. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa bolom u grudima i astmatičari, kažu u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu, kome je za 24 časa upućeno196 poziva.

U prethodna 24 sata ekipe hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 61 teren (35 tokom dana i 26 tokom noći). Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu pregledali su 39 odraslih osoba (tokom dana 16, a tokom noći 23). Na javnom mestu bilo je ukupno 12 intervencija.

