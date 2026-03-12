za Dom zdravlja u Trsteniku

Mobilna klinika Doma zdravlja „Dr Sava Stanojević“ iz Trstenika aktivno obilazi sela na teritoriji opštine Trstenik, u cilju da zdravstvene usluge budu dostupnije svim građanima, posebno onima koji žive u udaljenim i ruralnim područjima.

- Na ovaj način meštani imaju priliku da obave osnovne zdravstvene preglede, dobiju savete lekara i obave konsultacije, bez potrebe da dolaze u sam Dom zdravlja. Posebna pažnja posvećena je starijim sugrađanima i svima kojima je odlazak do zdravstvene ustanove otežan.

Mobilna klinika obezbeđena je kroz projekat Doma zdravlja, zahvaljujući donaciji Ambasade Japana, čime je značajno unapređena dostupnost zdravstvene zaštite za stanovnike sela na području opštine Trstenik, kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

U okviru programa “POPOS – Kusanone” ova ustanova je dobila vrednu donaciju Vlade Japana, u iznosu od 70.367 evra.