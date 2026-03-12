Slušaj vest

U konkurenciji veterana starijih od 60 godina, Jovanović je još jednom potvrdio svetsku klasu, dodajući srebrnu medalju svojoj bogatoj kolekciji od 86 pehara i 142 medalje. Sve je to stekao tokom 22 takmičarske sezone širom sveta.

U mladosti je igrao fudbal za sedam različitih klubova, i kako sam ističe, upravo je tu stekao radnu etiku, disciplinu i svest o važnosti redovnog treninga, što je kasnije uspešno primenio u individualnom sportu. Bodi-bildingom je počeo da se bavi 2005. godine, a od tada je zabeležio ukupno 150 nastupa – 95 u Srbiji i 55 u inostranstvu, obišavši 22 države, piše novosadski Dnevnik.

Najznačajniji rezultati u njegovoj karijeri datiraju od 2015. godine, kada je u Gdanjsku prvi put postao svetski prvak u kategoriji 50 . Titulu je odbranio naredne godine, a uspesi su se nizali osvajanjem Svetskog kupa u Pafosu (2017) i Kijevu (2018). Prošle godine je takođe trijumfovao na Svetskom prvenstvu u Dubaiju, dok je 2018. godine dobio Specijalnu nagradu na prestižnom „Dnevnikovom” izboru sportiste godine.

Frizer sa 35 godina radnog staža

Ovaj svetski priznat sportista je po zanimanju frizer sa 35 godina radnog staža. Njegov svakodnevni tempo je rigorozan: dan počinje i završava treningom u sopstvenoj vežbaonici od dvadesetak kvadrata, koja se nalazi u sklopu kuće, kao i frizerski salon.

- Počeo sam u malom podrumu svoje kuće i eto došao sam do toga da mogu da stanem na crtu sa najpoznatijim svetskim bodi-bilderima. Pred takmičenje se šest meseci pripremam intenzivno, trenirajući dva puta dnevno – pre i posle posla. Mušterije me često pitaju odakle mi volja, a ja im odgovaram da volim taj način života jer mi donosi zdravlje. U salonu čuvam slike sa takmičenja kao drage uspomene, a klijenti me od milja zovu najjačim frizerom na svetu – kaže Jovanović.

Naglašava da je tajna njegove dugovečnosti u sportu prirodan pristup i stroga dijeta. Njegov jelovnik se decenijama bazira na proteinskoj ishrani gde koristi: pileći file, jaja, posni sir, povrće i umerene količine voća.

– Ne koristim veštačke stimulatore jer je to kratkog daha. Gledao sam ljude koji naruše zdravlje posle godinu dana bavljenja ovim sportom. Moj cilj je prvenstveno da budem zdrav. Do sada nisam imao potrebe da posećujem lekare i planiram da se takmičim dokle god budem mogao da treniram ovim intenzitetom – izričit je Dušan.

Poseban smisao Dušanove karijere ogleda se u skromnom cilju koji je postavio još na samom početku.

- Sećam se, kada smo na samom početku popunjavali takmičarske liste, svi su nabrajali titule i želeli da budu prvaci države. Tada sam napisao da samo želim da što duže ostanem u sportu. Bog mi je tu molbu uslišio. Nema ništa lepše nego kada čovek voli to što radi, i dobije zdravlje i mogućnost da se time bavi decenijama - ističe Dušan Jovanović.

Najveća podrška supruga, ćerke i unuci

Najveći vetar u leđa daju mu supruga Gordana i ćerka Nikolina, koja mu kao apsolvent ekonomije pomaže oko prevoda na putovanjima. Podršku mu pružaju i starija ćerka Nevena, zet Marko, kao i unuci Laza i Lea. Ipak, finansije ostaju najveći izazov. Jovanović ističe da većinu troškova snosi sam, uz značajnu pomoć kluba Hajduk Titan i predsednika Milovana Miće Marčetića. Za odlazak u Dubai, troškove su pomogli i lokalni sponzori: Pekara Šalom (Srpski Miletić), Kamenorezac Miletić Mića (Odžaci), Miloš Spasić i Nikola Arsić, kao i Siniša Đorđević (Karavukovo).