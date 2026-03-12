Slušaj vest

Besplatna pripremna nastava za polaganje male mature učenika osmog razreda lozničkih osnovnih škola, ali i susedne Republike Srpske, iz srpskog jezika i matematike počela je ove sedmice, potvrđeno je iz Omladinskog centra.

Ovoga puta prijavljen je 301 đak, a među njima je i tridesetak malih maturanata iz susedne Republike Srpske.

Planirano je da besplatna pripremna nastava u Omladinskom centru traje do 10. juna, a tokom tog perioda učenici će imati i onlajn podršku pošto će sa predavačima biti povezani putem vibera. Nastava je prilagođena učeničkim smenama, trenutno se odvija u Omladinskom centru, Gimnaziji "Vuk Karadžić" i Inovacionom centru, a sa decom rade po dva profesora iz srpskog jezika i matematike.

Foto: Kurir/T.Ilić

Prvi put je pripremna nastava za polaganje male mature organizovana 2013. i te godine bilo je prijavljeno 109 učenika, a u prethodnih trinaest pohađalo ju je više od tri hiljade osmaka. Grad finansira nadoknadu za četiri predavača u visini minimalne zarade na području Srbije, obezbeđuje prostor i ostalu logistiku.

Pokazalo se da ovakav način pripreme učenicima koji polaze u srednju školu mnogo znači jer su oni koji su je pohađali ostvarili bolje rezultate prilikom upisa na željene smerove.