Slušaj vest

Lozničanin Srđan Grujičić u pratnji orkestra L’OrKestre, sa kojim nastupa, prirediće u okviru manifestacije "Svet žena-Emilija Popović" sugrađanima muzički doživljaj za pamćenje.

Nastupiće u Vukovom domu kulture u subotu, dan pošto će na velikoj sceni Narodnog pozorišta svirati za beogradsku publiku na prvom koncertu u Srbiji posle više od dvadeset godina.

Publika će uz Grujičića uživati u zvucima gitare, prate ga visokoobrazovani muzičari, a numere koje izvode su od balkanskog etna i francuskog svinga pa sve do klasične muzike, navode iz Centra za kulturu Vuk Karadžić.

Ovaj gitarista, profesor i kantautor, rođen je u Loznici 1984. godine. U zavičaju je završio osnovnu muzičku, a srednju i dve godine Muzičke akademije u Beogradu, da bi od 2005. usavršavanje nastavio na konzervatorijumu u Parizu kao prvi ne samo iz Srbije, već i sa prostora bivše Jugoslavije, koji je upisan tamo, gde je završio i master studije.

Foto: Centar za kulturu ''Vuk Karadžić''

Ima retku vrstu sluha – harmonski, odnosno kompozitorski sluh, pa čuje sve instrumente odjednom, ima i skoro apsolutni sluh. Od detinjstva se susreće sa brojnim umetničkim stilovima od kojih posebnu ljubav gaji prema klasičnoj i tradicionalnoj muzici. Grujičić je profesor na Pariskom univerzitetu, specijalističke studije provodi i na američkom Univerzitetu Džon Hopkins, gde ga po završetku studija čeka mesto profesora u prestižnom Pariskom konzervatorijumu.

Na brojnim koncertima širom Francuske promovisao je srpsku muziku, a sa svojim orkestrom nastupa na brojnim svetskim scenama. Inače, široj javnosti postao je poznat pre dve godine kada je na proslavi posle osvajanja bronzane olimpijske medalje svirao za našu košarkašku reprezentaciju.

Atmosfera je bila više nego dobra, košarkaši odlično raspoloženi, a Srđanove fotke sa raspevanim Bogdanovićem, Jokićem, Avramovićem i ostalima, obišle su svet.

Grujičić u Vukovom domu nastupa od 19 časova, a ulaz je besplatan.