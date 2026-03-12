Slušaj vest

Na verskoj relikviji sa likom Isusa Hrista nije bilo ni trunke traga koji bi požar mogao da ostavi.

Požar je zahvatio objekat u ulici Vojvođanskih brigada u Bečeju gde je u potpunosti izgorela krovna konstrukcija od oko 50 kvadrata.

Na zgarištu, pripadnici vatrogasno-spasilačkog voda Bečej pronašli su ikonu koja je, uprkos vatri, ostala netaknuta.

Kurir.rs

