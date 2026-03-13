Slušaj vest

SREMSKA MITROVICA – U organizaciji Udruženja bubrežnih invalida Sremska Mitrovica, u ovom gradu obeležen je Svetski dan bubrega, a prema rečima organizatora, Sremska Mitrovica je ove godine jedini grad u Srbiji u kojem je ovaj datum obeležen na organizovan način.

Cilj obeležavanja je da se javnosti skrene pažnja na sve veći broj obolelih od bubrežnih bolesti, ali i na probleme sa kojima se suočavaju pacijenti koji su na dijalizi ili čekaju transplantaciju.

Zamenica predsednika Udruženja bubrežnih invalida Sremska Mitrovica Violeta Srbljanin istakla je da je udruženje osnovano 2011. godine, prvenstveno sa ciljem edukacije pacijenata.

– U početku nam je najvažnije bilo da edukujemo pacijente, ali smo vremenom proširili rad jer smo videli da postoje brojni problemi – od transplantacije, lečenja pacijenata i medicinskih pomagala, do socijalizacije ljudi koji su na dijalizi – rekla je Srbljanin.

Kako je naglasila, osobe sa bubrežnim bolestima ne smeju biti izolovane iz društva.

– Naše društvo mora da ima odgovornost prema tim ljudima. Oni žele da žive normalno, da se druže i da budu deo zajednice – dodala je.

Posebno je istaknut značaj doniranja organa i transplantacije, koja za mnoge pacijente predstavlja jedinu šansu za kvalitetniji život.

– Nama je cela godina važna kada su donori u pitanju, ali su posebno važni Svetski dan bubrega i Nacionalni dan donora 6. juna. Transplantacija nam je uvek na prvom mestu, ali ako nemate dobru dijalizu, ne možete imati ni dobro pripremljenog pacijenta za transplantaciju – objasnila je Srbljanin.

Tokom obeležavanja govorilo se i o radu odeljenja hemodijalize Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, gde medicinsko osoblje svakodnevno brine o pacijentima.

– Naše osoblje radi praktično 24 sata dnevno. Pacijenti dolaze u dve smene, a u hitnim situacijama imamo i dežurne sestre koje dolaze tokom noći, posebno kada je potrebna hitna hemodijaliza u intenzivnoj jedinici – navela je ona.

Jedan od izazova sa kojim se zdravstveni sistem suočava jeste i dugo školovanje nefrologa, specijalista za bubrežne bolesti.

– Specijalizacija iz interne medicine traje tri godine, a dodatna specijalizacija iz nefrologije još dve do tri godine. Lekari se vode da rade na odeljenju, ali im je potrebno i do sedam godina školovanja da bi postali nefrolozi – objašnjava Srbljanin.

Program obeležavanja počeo je na odeljenju hemodijalize, gde su pacijenti i medicinsko osoblje razgovarali o važnosti prevencije bubrežnih bolesti.

U nastavku su održana i stručna predavanja, među kojima predavanje Jelene Jovanović o benefitima primene preparata sa taurolidinom na odeljenju hemodijalize, kao i izlaganje medicinske sestre Violete Srbljanin o značaju socijalizacije pacijenata na dijalizi.

Program je upotpunjen i muzičkim nastupom učenika Medicinske škole „Draginja Nikšić“ iz Sremske Mitrovice, nakon čega je organizovano druženje učesnika.

Za pacijente su organizovane i sportsko-rekreativne aktivnosti, poput kuglanja i stonog tenisa, koje su prilagođene njihovim mogućnostima.

– Naš najveći uspeh je kada vidimo osmeh na licu naših pacijenata. Zbog toga su druženje, podrška i socijalizacija jednako važni kao i sama terapija – poručila je Srbljanin.