Mnogo automobila, a malo parking mesta jedan je od gorućih problema u Čačku koji se ipak sistemski i postepeno rešava. Trenutno su u toku radovi na uređenju parking prostora ispred Fakulteta tehničkih nauka, ali i radovi na uređenju javnih površina.

- Tokom prošle godine iz budžeta grada izdvojeno je oko 40 miliona dinara za proširenje parking kapaciteta iza Fakulteta tehničkih nauka, kao i u blizini Doma učenika. Takođe, u prethodnom periodu uređen je i parking prostor kod gradskih bazena, dok je deo ispred fakulteta bio poslednja neuređena celina koja je sada obuhvaćena radovima - rekao je za RINU pomoćnik gradonačelnika Miloš Stevanić.

U okviru aktuelnih radova biće asfaltirana površina od oko 750 kvadratnih metara, nakon čega će biti obeležena nova parking mesta. Time će, kako je istakao Stevanić, biti u potpunosti zaokruženo uređenje ovog dela grada i stvoreni bolji uslovi za parkiranje u zoni fakulteta i okolnih ustanova.

Foto: RINA

Paralelno sa tim aktivnostima, grad radi i na unapređenju biciklističke infrastrukture. U toku je povezivanje biciklističke staze kod Osnovne škole "Vuk Karadžić" sa ovim delom grada, čime će se omogućiti kontinuirana biciklistička veza prema centru Čačka. Radnici "Parking servisa" trenutno obeležavaju trase ove staze.

- Sa dolaskom lepšeg vremena intenzivirane su aktivnosti na održavanju gradske saobraćajne infrastrukture. U toku je obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na više lokacija u gradu, dok se istovremeno sprovode i radovi na čišćenju kolektora atmosferske kanalizacije. U narednih desetak dana se očekuje i pokretanje asfaltnih baza, što će omogućiti početak radova na krpljenju udarnih rupa na gradskim ulicama - rekao je direktor Javnog preduzeća "Gradac" Milan Bojović.

On je istakao da grad koristi sve radove na uređenju i sanaciji ulica kako bi, gde god to prostor dozvoljava, dodatno proširio broj parking mesta. Kao primer naveo je nedavno uređene parking površine kod autobuske stanice, kao i u Dragačevskoj ulici u blizini Osnovne škole "Dr Dragiša Mišović", koje su realizovane u saradnji sa "Parking servisom".