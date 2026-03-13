OSAM SADNICA OD OSAM RAZREDA: Gest maturanata lozničke Tehničke škole (FOTO)
LOZNICA – Školski park koji okružuju lozničke četiri srednje škole od juče je bogatiji za osam sadnica stabala zahvaljujući učenicima završnih razreda Tehničke škole. Prema rečima direktorice Milijane Ninković oni su u delo pretočili inicijativu njihovog veroučitelja Saše Mijatovića i obogatili na taj način park u kome loznički srednjoškolci, ali i brojni Lozničani, pogotovo roditelji sa malom decom, provode dosta vremena.
- Svako od naših osam odeljenja završnih razreda, učenika treće i četvrte godine, posadilo je po jednu sadnicu kao uspomenu na njih. Podršku su nam pružili Grad i JP ''Loznica razvoj'' koje nam je dalo sadnice, a njihovi radnici pomogli su i oko same sadnje u kojoj su učestvovali učenici. Akciji su se pridružili i učenici druge godine arhitektonskih tehničara koji su oslikali kako će izgledati zasađena stabla. Ovo je naišlo na podršku u školi jer spaja ljubav prema prirodi i svest o značaju ulaganja u životnu sredinu – kazala je direktorica.
Učenici su brzo posadili stabla, a podršku je u ime gradske uprave dao pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović koji je kazao da je ovo lep primer za vršnjake maturanata, kao i mlađe generacije da učine nešto slično za ulepšavanaje njihovog grada. On je istakao da će Grad uvek biti uz mlade, da podrži ovakve i slične njihove akcije.
Inače, posađeno je osam sadnica likvidambra koje raste visoko, ima crvenu krošnju i do najlepšeg izražaja dolazi tokom jeseni. Sadnja likvidambra i ginka u grupi jedna je od boljih kombinacija što je i učinjeno u ovom parku gde je prethodno posađen i drvored ginka.
Kurir.rs