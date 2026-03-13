- Svako od naših osam odeljenja završnih razreda, učenika treće i četvrte godine, posadilo je po jednu sadnicu kao uspomenu na njih. Podršku su nam pružili Grad i JP ''Loznica razvoj'' koje nam je dalo sadnice, a njihovi radnici pomogli su i oko same sadnje u kojoj su učestvovali učenici. Akciji su se pridružili i učenici druge godine arhitektonskih tehničara koji su oslikali kako će izgledati zasađena stabla. Ovo je naišlo na podršku u školi jer spaja ljubav prema prirodi i svest o značaju ulaganja u životnu sredinu – kazala je direktorica.

Učenici su brzo posadili stabla, a podršku je u ime gradske uprave dao pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović koji je kazao da je ovo lep primer za vršnjake maturanata, kao i mlađe generacije da učine nešto slično za ulepšavanaje njihovog grada. On je istakao da će Grad uvek biti uz mlade, da podrži ovakve i slične njihove akcije.