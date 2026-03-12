Slušaj vest

Na putu između Rume i Iriga danas je izbio veliki požar u jednom industrijskom objektu, a prema nezvaničnim saznanjima vatra je zahvatila dva objekta u industrijskoj zoni na ovoj deonici puta.

Požar je prijavljen u popodnevnim časovima, a vatrogasci su počeli sa gašenjem oko 16 časova. Na terenu su brojne ekipe vatrogasaca iz više gradova.

U intervenciji učestvuju vatrogasne jedinice iz Sremske Mitrovice, Rume, Inđije, Stare Pazove i Novog Sada, koje pokušavaju da stave vatru pod kontrolu i spreče dalje širenje požara.

Prema prvim informacijama sa terena, jedan radnik je povređen dok je pokušavao da ugasi vatru pre dolaska vatrogasaca.

Hitna pomoć izašla je na lice mesta i zbrinula povređenog radnika, koji je potom prevezen na dalje lečenje.

Uzrok požara za sada nije poznat, a više informacija očekuje se nakon što vatrogasci lokalizuju vatru i završi se uviđaj nadležnih službi.

