Iako proleće kalendarski još uvek nije počelo, lepo vreme ovih dana nateralo je brojne životinje da izađu iz zimskog sna i izmile na površinu, a među njima i zmije koje su počele masovno da se bude širom Srbije.

Ivan iz Osečina, malenog mesta u Kolubarskom okrugu u Zapadnoj Srbiji ovih dana ima pune ruke posla u svom dvorištu. I ne, nije u pitanju samo prolećno sređivanje ili košenje trave, već zmije koje su okupirale njegov kraj. U pitanju su ni manje ni više nego poskoci, zmije otrovnice.

Ivan, inače po vokaciji učitelj, poslednjih danauhvatio je nekoliko zmija kako u svom domaćinstvu, tako i u okolini.

Za dva dana uhvatio osam poskoka

- Kuća, ruke, džak pa u prirodu - napisao je Ivan na svom Fejsbuk profilu 9. marta.

Samo dan kasnije, tačnije 10. marta, Ivan je dogurao do osmog poskoka, hrabro ga držeći u ruci.

- Osmi i nadam se poslednji poskok u ovom domaćinstvu. Da Gospod Bog da da se u kući i oko kuće slobodno igraju deca - napisao je Ivan.

- Lepši dani, lepši i poskoci. Domaćinstvo, ruke, džak, iz džaka, ruke, priroda - oglasio se Ivan juče sa još uhvaćenih poskoka.

Ljudi su bili oduševljeni njegovim podvigom, a mnogi su se pitali otkud toliko poskoka u martu.

"Bravo, majstore", bio je samo jedan u moru komentara.

Kako je napisao ovaj hrabri zmijolovac, očigledno amater, na silne poskoke nailazio je na putu od Valjeva pa sve do Loznice. Neki od poskoka, kako se može videti na fotografijama bili su dugački i preko metar. Na kraju, Ivan je ukupno uhvatio devet poskoka.

Otrovne zmije u Srbiji

- Posebno treba obratiti pažnju na otrovnice. Poskok je jedna od prepoznatljivih otrovnih zmija u Srbiji. Prepoznaje se po romboidima, rogu na glavi, i po tome što narastu od 70 do 80 centimetara - kazao je Stanković.

U Srbiji postoje tri vrste otrovnih zmija:

Poskok (Vipera ammodytes) – najotrovnija evropska zmija, prepoznatljiv po "rogčiću" na glavi.

(Vipera ammodytes) – najotrovnija evropska zmija, prepoznatljiv po "rogčiću" na glavi. Šarka (Vipera berus) – nešto manja, često se sreće u šumama i vlažnim predelima.

(Vipera berus) – nešto manja, često se sreće u šumama i vlažnim predelima. Planinska šarka – vrlo retka i staništa su joj ograničena.

Sve ostale zmije u Srbiji, poput belouške, smuka, ribarice, četveroprugog smuka, su neotrovne i bezopasne za čoveka.

Kako razlikovati otrovnu zmiju od neotrovne

Čuveni srpski hvatač zmija, Vladica Stanković, ranije je objasnio kako da razlikujemo otrovnu zmiju od neotrovne. Kako kaže, poskok je jedna od prepoznatljivih otrovnih zmija u Srbiji.

"Poskok se prepoznaje po romboidima, rogu na glavi i po tome što narastu od 70 do 80 centimetara", kaže on.

Šta ako vas ujede poskok

Prema rečima biologa Kristijana Ovarija, kada vas poskok ugrize, imate dobrih četiri sata peške fore da odete kod lekara i primite protivotrov.

"To vreme je i više nego dovoljno. Čak je i momak iz Kupinova koga je ugrizla zvečarka, koja je mnogo otrovnija od poskoka, preživeo bez protivotrova - kaže Ovari.

On upozorava da ipak ne treba ni glumiti Indijanu Džounsa, pa na svoju ruku pokušavati izlečiti ugriz.