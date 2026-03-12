Slušaj vest

Izložba slika "Slikarke sveta" otvorena je u okviru manifestacije ''Svet žena - Emilija Popović'' u Muzeju Jadra u Loznici, i publika od četvrtka uveče ima priliku da vidi deo bogatog fonda Internacionalnog umetničkog studija ''Radovan Trnavac Mića'' iz Valjeva, koji je nastajao zahvaljujući rezidencijalnim boravcima umetnika i umetnica iz celog sveta. Izbor likovnih dela umetnica iz ovog fonda sačinjen je sa ciljem da se istaknu stvaralačka snaga, senzibilitet i jedinstven autorski izraz žena koje su svojim radom obogatile zbirku, rečeno je na otvaranju.

Prema rečima Snežane Nešković Simić, direktorke Centra za kulturu ''Vuk Karadžić'', izložba je specifična jer su zastupljene autorke iz celog sveta, a slike su nastale u Valjevu, tokom boravka slikarki u tom gradu.

- Umetnik i osnivač ustanove, Radovan Trnavac Mića čije ime nosi Internacionalni umetnički studio, dugo je boravio u Americi, stekao mnogo prijatelja koje je pozivao kod sebe, a umetnici su dolazili, stvarali i ostavljali radove. Sa ustanovom sarađujemo godinama i sada smo u prilici da iz njihovog bogatog fonda prikažemo ova umetnička dela. Ovde su crteži, akvareli, uljane boje, akrilik na platnu, fotografija, raznovrstan umetnički svet gledan ženskim očima i loznička publika može da se upozna sa slikarskim svetom žena sa raznih kontinenata – kazala je ona.

Marina Cvetanović, istoričar umetnosti, rekla je otvarajući izložbu, da su sa kolegama iz Valjeva uradili ovu konceptualnu izložbu 25 autorki iz 15 država koje su predstavljene sa ukupno 29 slika.

- Ovo je prvi put da oni kao ustanova prave ovakav koncept i srećni smo što je to kod nas, u okviru ''Sveta žena-Emilija Popović''. Možda posle Loznica ovakva izložba gostuje još negde. Izbor likovnih dela umetnica iz ovoga fonda sačinjen je sa ciljem da se istaknu stvaralačka snaga, senzibilitet i jedinstven autorski izraz žena koje su svojim radom obogatile zbirku – kazala je ona dok je Mirjana Vojić, iz umetničkog studija ''Radovan Trnavac Mića'', ocenila da imaju ''divnu saradnju'' sa Centrom za kulturu, i poželela lozničkoj publici da u narednih mesec dana ''uživa u izložbi''.