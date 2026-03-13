- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, povišenom temperaturom i povredama, a dogodile su se i dve saobraćajne nezgode. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari. Dogodila se tokom noći jedna saobraćajna nesreća, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.