Srbija je ponosna na naše lekare. Jedna od njih je i doktorka Aleksandra Jovanović, specijaliste medicinske mikrobiologije. Njeni radovi za koje je već nagrađena u svetu, ovoga puta su objavljeni u međunarodnom stručnom časopisu "The Pathologist" u okviru projekta "Pathology Captures 2026", koji predstavlja spoj nauke i umetnosti kroz takozvani „Agar Art“.

U ovom izdanju časopisa predstavljena su dva rada dr Aleksandre: „Angel of Peace“ i „I Will Never Forget You“, nastala na mikrobiološkim podlogama korišćenjem različitih bakterijskih kultura koje su patogene za ljudski organizam. Ova dela nastaju tehnikom u kojoj mikroorganizmi rastom i pigmentacijom formiraju vizuelne kompozicije na agar podlogama, pretvarajući laboratorijski materijal u jedinstvenu naučno-umetničku formu. Spoj znanja i iskustva kako bakterije rastom menjaju boju mikrobioloških podloga, nakon inkubacije ploča u termostatu nastaje crtež nalik umetničkom delu u laboratoriji.

Ponos

Časopis The Pathologist, koji izdaje britanska izdavačka kuća posvećen je patologiji i laboratorijskoj medicini i okuplja stručnjake iz celog sveta. U okviru svoje godišnje selekcije Pathology Captures časopis promoviše radove koji na kreativan način prikazuju lepotu i značaj mikroorganizama i laboratorijske dijagnostike.

Radovi dr Jovanović predstavljeni su i u kontekstu jednog od najvećih svetskih kongresa iz oblasti kliničke mikrobiologije i infektivnih bolesti European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, koji se ove godine održava u Minhenu.

Ovo nije prvi put da njen naučno-umetnički rad privlači međunarodnu pažnju. Na prošlogodišnjem kongresu ECCMID u Beču izloženo je delo „Dandelion“ (Maslačak), realizovano takođe tehnikom agar arta, koje simbolično prikazuje širenje mikroorganizama u prirodi i njihovu povezanost sa životnom sredinom.

Ozbiljan rad

Pored umetničkog izraza u mikrobiologiji, dr Jovanović aktivno učestvuje i u naučnom radu. I ove, kao i prethodne godine, ona je koautor dva naučna rada predstavljena u vidu poster prezentacija na ECCMID kongresu, čime doprinosi međunarodnoj razmeni znanja u oblasti kliničke mikrobiologije.

Ovakav spoj nauke i umetnosti pokazuje da laboratorijska medicina nije samo prostor dijagnostike, već i inspiracije, gde mikroorganizmi koji su nevidljivi golim okom mogu postati deo jedinstvenog vizuelnog i naučnog narativa. A sve u cilju lečenja pacijenata, pravovremene dijagnostike i terapije bolesti. Takodje, u cilju podsticanja populacije na zdravlje na prvom mestu i isticanja narodne izreke ,,bolje sprečiti nego lečiti”. Svim ovim se preventivne grane medicine ističu kao prva linija odbrane i kao važna karika u lancu medicine.