VELIKI POŽAR KOD BEOČINA: Vatra zahvatila drveće i širi se ka naselju, policija blokirala prilaze
Oko 18 časova u ritu kod Rakovca, u Opštini Beočin izbio je veliki požar, a prema prvim informacijama sa terena, gori trska i rastinje.
Vatra se brzo širi i zahvatila je i drveće, a u blizini je i naselje, koje još nije ugroženo.
Na terenu je vatrogasna služba iz Beočina i Novog Sada, kao i policija koja udaljava ljude sa puta.
Plamen je vidljiv desetinama kilometara, a veći deo Novog Sada je pod gustim, crnim dimom.
U Rakovcu se u celom selu oseća miris paljevine, preneo je Telegraf pisanje Tanjuga.
