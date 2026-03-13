Oko 18 časova u ritu kod Rakovca, u Opštini Beočin izbio je veliki požar, a prema prvim informacijama sa terena, gori trska i rastinje.

Vatra se brzo širi i zahvatila je i drveće, a u blizini je i naselje, koje još nije ugroženo.

Na terenu je vatrogasna služba iz Beočina i Novog Sada, kao i policija koja udaljava ljude sa puta.

Plamen je vidljiv desetinama kilometara, a veći deo Novog Sada je pod gustim, crnim dimom.